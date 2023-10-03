Перетворили на "земля-земля": з'явилося перше відео пуску модернізованої Україною ракети С-200

С-200 широко експортувалися, але згодом система застаріла, і більшість країн в 90-х та 2000-х роках припинили її використання. Україна офіційно зняла з озброєння останні батареї С-200 восени 2013 року.

У мережі з'явилося відео, імовірно, запуску модернізованих українських зенітних ракет С-200. Його опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, ці кадри можуть бути першим візуальним підтвердженням пуску таких ракет.

"Радше за все, від оригінальної ракети залишився тільки корпус. Адже для того, щоб перетворити цю ракету в балістичну, необхідно було переробити систему наведення", — пише Бутусов.

Де і коли були зроблені кадри, невідомо.

Ракети С-200

Зенітно-ракетні комплекси С-200 почали розробляти в Радянському Союзі 60 років тому. Їх розробкою займалося конструкторське бюро "Алмаз" у Санкт-Петербурзі.

На озброєння армії СРСР комплекс прийняли у 1967 році. Після цього його кілька разів удосконалювали, зокрема, намагалися збільшити їхню дальність.

Наприкінці 2013 року за часів президенства Віктора Януковича, було оголошено про зняття з озброєння цих ЗРК через нібито їхню застарілість. Пускові майданчики демонтували, а ракети відправили на зберігання, тож напередодні окупації Криму Україна опинилася фактично без протиповітряної оборони.

Комплекс С-200

У 2018 році перший заступник міністра оборони Іван Руснак публічно заявив, що Україна повертає в стрій С-200. За його словами, проблем із зенітними ракетами немає, як і з токсичним рідким паливом до них. Єдина затримка – кабелі, необхідні для пускових майданчиків.

10 липня в Міноборони РФ повідомили, що Україна завдала ударів по об'єктах у Криму, Ростовській та Калузьких областях зенітними ракетами С-200, переобладнаними в ударний варіант. 28 липня російське оборонне відомство повідомило, що така "перероблена" ракета завдала удару по центру Таганрогу і по містечку Азов у Ростовській області. Ще одна атака, ймовірно, ракетами С-200 була зроблена 12 серпня по Кримському мосту.