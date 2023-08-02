"Можемо відповісти": експерти пояснили, як неточні ракети С-200 допоможуть Україні

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, поява С-200 може спонукати партнерів України надати більш точні системи наведення та управління.

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Низька точність перероблених ракет С-200, які використовуються для ударів по наземних цілях, може стимулювати партнерів України надати більш точні системи наведення і управління. Таку точку зору висловив Олег Катков, головний редактор Defense Express, в інтерв'ю для LIGA.net.

Катков зазначив, що не можна порівнювати С-200 і ATACMS, попри їхню порівнянну дальність. ATACMS мають точність до 10 метрів, тоді як точність С-200 викликає сумніви.

"Можливо, поява С-200 активізує партнерів передати нам не готові рішення, як ATACMS, а більш точні системи наведення і управління", — припустив Катков.

Слабка точність С-200 і можливий цивільний збиток можуть стати джерелом політичних проблем. Партнери України не схвалюють удари по Росії, але вважають, що Україна ухвалює свої рішення, а первісна причина обстрілів Росії — війна, розпочата Кремлем.

Утім, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов, як пишуть журналісти, не очікує на зміну риторики з боку партнерів, але вважає, що в разі виникнення закидів, Україна може відповісти.

"Якщо ви не хочете, щоб ми використовували менш точні ракети, то надайте нам точні ATACMS", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони Росії звинуватило ЗСУ в тому, що ті нібито переобладнали зенітні ракети С-200 для ударів по Ростовській області. Зокрема, 28 липня російські ЗМІ повідомили про вибух, який стався в місті Таганрог Ростовської області.

Раніше, 24 липня, представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що застосування балістичних ракет малого радіуса дії ATACMS дало б Україні можливість нейтралізувати російські кораблі та протикорабельні берегові комплекси.