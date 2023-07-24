Знищили б "Бастіони" та російські кораблі: в ЗСУ пояснили важливість отримання ATACMS

Балістичні ракети дозволять Україні знищувати комплекси, з яких окупанти атакують Одесу. В української армії є для цього відповідні розвідувальні дані.

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Балістичні ракети малого радіуса дії ATACMS дозволили б Україні знищувати російські кораблі та протикорабельні берегові комплекси. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Американські балістичні ракети розширять можливості української армії для ураження російських цілей. Зокрема, якщо будуть дані розвідки про конкретні цілі, то ATACMS змогли б їх знищити.

"Тобто крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки. Треба зрозуміти, де знаходяться ті системи ворога, щоб знищувати їх ефективно", — заявив Ігнат.

Також він додав, що в української армії є дані розвідки про важливі російські цілі, наприклад берегові ракетні комплекси або кораблі у портах. Раніше речник казав, що ефективним варіантом захисту від БРК "Бастіон" є знищенням самих пускових установок, бо ракети "Онікс" складно перехоплювати.

ATACMS — це американська балістична ракета малого радіуса дії. Вона встановлюється на західні реактивні системи залпового вогню: HIMARS, M270 та похідні від них. В залежності від модифікації, радіус дії може складати від 165 до 310 км. Балістичні цілі складно збивати через їхню траєкторію.

Нагадаємо, 23 липня ЗМІ писали, чому Пентагон не надає Україні ракети ATACMS. Київ має більш нагальніші потреби.

22 липня у Пентагоні заявили, що Зеленський та Байден обговорюють постачання ракет ATACMS для України.