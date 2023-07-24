Уничтожили бы "Бастионы" и российские корабли: в ВСУ объяснили важность получения ATACMS

Баллистические ракеты позволят Украине уничтожать комплексы, из которых оккупанты атакуют Одессу. У украинской армии есть для этого соответствующие разведывательные данные.

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Баллистические ракеты малого радиуса действия ATACMS позволили бы Украине уничтожать российские корабли и противокорабельные береговые комплексы. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Американские баллистические ракеты расширят возможности украинской армии для поражения российских целей. В частности, если будут данные разведки о конкретных целях, то ATACMS смогли бы их уничтожить.

"То есть кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки. Надо понять, где находятся те системы врага, чтобы уничтожать их эффективно", — заявил Игнат.

Также он добавил, что у украинской армии есть данные разведки о важных российских целях, например береговые ракетные комплексы или корабли в портах. Ранее спикер говорил, что эффективным вариантом защиты от БРК "Бастион" является уничтожение самих пусковых установок, потому что ракеты "Оникс" сложно перехватывать.

ATACMS — это американская баллистическая ракета малого радиуса действия. Она устанавливается на западные реактивные системы залпового огня: HIMARS, M270 и производные от них. В зависимости от модификации, радиус действия может составлять от 165 до 310 км. Баллистические цели сложно сбивать из-за их траектории.

Напомним, 23 июля СМИ писали, почему Пентагон не предоставляет Украине ракеты ATACMS. Киев имеет более насущные потребности.

22 июля в Пентагоне заявили, что Зеленский и Байден обсуждают поставки ракет ATACMS для Украины.