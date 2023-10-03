БМП, вантажівки та польовий склад: у ССО показали, як вибухала техніка ЗС РФ (відео)

Російські окупанти розмістили свої резерви у лісосмузі, але захисники виявили ворожу техніку та "знешкодили" її. Детонуючи, одні машини завдавали пошкоджень іншим.

Українські захисники знищили на Запорізькому напрямі п’ять БМП, дві вантажівки та польовий склад ЗС РФ. Деталями 3 жовтня поділилась пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Під час виконання бойових завдань бійці отримали дані про переміщення техніки російських окупантів. Тоді ССО розпочали повітряну розвідку, щоб знайти та підтвердити ворожі цілі.

"Ворог вирішив зосередити ймовірні підрозділи резерву в лісосмузі, проте був швидко виявлений", — передала пресслужба.

Інформацію про техніку ЗС РФ направили артилеристам, які "негайно" завдали удару. Внаслідок підриву російських машин постраждала й інша техніка ворога. У ССО припустили, що вона також могла бути знищена.

Нагадаємо, у мережі опублікували кадри знищення російської 152-мм гармати "Гіацинт-Б". По ній успішно відпрацювала самохідна артилерійська установка PzH 2000, установлена в районі Токмака.

Російські партизани заявили, що знищили форму для ЗС РФ на складах у Ростові-на-Дону. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук підтвердив, що у Росії загорівся склад з ворожою військовою формою.

2 жовтня голова ОП Андрій Єрмак показав неординарні снаряди, які захисники скидають з безпілотників на ворожі позиції. Чиновник зазначив, що "пілоти FPV-камікадзе з гумором".