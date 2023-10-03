ЗС РФ посилили атаки безпілотниками Shahed: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано (відео)

Російські війська активніше запускають на територію України ударні дрони. Речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що на це є кілька причин.

ЗС РФ стали частіше використовувати для атак дрони-камікадзе типу Shahed, адже на це є кілька причин. І жодною з них не є низька ефективність застосування ракет. Про це в ефірі телемарафону 3 жовтня розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракета летить точно, далеко і швидко. І я б не сказав, що її легше збити. Тут все в досвіді й у силах та засобах, які розташовані в тому чи іншому районі. На сьогодні протиповітряна оборона зосереджена на захисті об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, міст мільйонників та інших міст, які атакує ворог. Де ворог частіше має потенційно завдавати ударів, там буде більше зосереджено сил та засобів", — підкреслив він.

Військовий запропонував згадати, як російські окупанти атакували ракетами Київ, та наголосив, що їх не легше збивати за безпілотники.

"Відсоток збиття і "шахедів", і ракет приблизно однаковий. Це різні типи повітряних цілей. І для кожної з них є свої засоби, які повинні працювати в тому чи іншому місті", — зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, що для ЗСУ атаки дронів — це дешевше, легше та швидше.

"Тому вони зосередилися на виробництві саме ударних БПЛА. Ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим паче якщо санкції будуть посилюватися, а головне — контроль за їх дотриманням від наших західних партнерів", — сказав Ігнат.

Він додав, що і в "шахедах", і у ракетах закладені саме західні технології.

Коментар Юрія Ігната (про атаки дронів — з 3:18)

Нагадаємо, вночі на 3 жовтня ЗС РФ вчергове атакували Україну дронами типу Shahed. У соцмережах повідомляли про вибухи у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Пізніше у Силах оборони півдня проінформували, що регіони протягом трьох годин "накривали" безпілотники, випущені у кілька хвиль.

Згодом у Повітряних силах опублікували звіт, що ЗС РФ запустили вночі 31 БПЛА, 29 з них вдалося знищити. Також бійці "знешкодили" ворожу крилату ракету "Іскандер-К".