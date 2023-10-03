Гонка озброєнь з Іраном: хто стане партнером у ядерній програмі Саудівської Аравії, — експерти

У реалізації ядерної програми Ер-Ріяду необхідно заручитися підтримкою сильного геополітичного гравця, наприклад, Сполучених Штатів. Але в цій ролі можуть виступити Росія або Китай, тим паче що Пекін уже допоміг саудитам розробити програму створення балістичних ракет.

Близький Схід може опинитися на межі потенційної гонки ядерних озброєнь після того, як Саудівська Аравія заявила про своє прагнення реалізувати власну ядерну програму. Наприкінці вересня принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман в інтерв'ю заявив, що якщо Іран отримає ядерну зброю, то "нам доведеться її отримати". Про загрозу ядерної ескалації в регіоні розповіли оглядачі Breaking Defence.

Західні експерти вважають, що заяви принца пролунали на тлі прагнення США та Ізраїлю нормалізувати відносини з Саудівською Аравією. Як умовне зближення Ер-Ріяд може запросити допомогу в створенні ядерної програми з повним циклом.

Так науковий співробітник із Близького Сходу Міжнародного інституту стратегічних досліджень Хасан Аль Хасан зазначив, що наразі у саудитів немає активної цивільної ядерної програми, "за винятком єдиного дослідницького недіючого реактора".

Однак для Саудівської Аравії створення передової ядерної програми є стратегічною метою для зміцнення свого статусу арабської та мусульманської держави та досягнення балансу сил з Іраном. І для цього країна має необхідний ресурс, оскільки королівство володіє частиною світових запасів урану, а відтак має право володіти потенціалом з його збагачення.

Мирний атом чи ядерна зброя

Тим часом прихильники нерозповсюдження ядерного озброєння побоюються, чи задовольнятиметься Ер-Ріяд цивільною ядерною програмою, або ж він у цьому аспекті піде далі. Деякі аналітики не сумніваються, що за наявності цивільної ядерної програми королівство навсправжки задумається про створення ядерної зброї.

"Крім задоволення енергетичних потреб Саудівської Аравії, цивільна ядерна програма може стати основою для створення ядерного збройового потенціалу, якщо в майбутньому саудівці вирішать його застосувати", — підкреслив Аль Хасан.

Уся ця ситуація, вважає експерт, підігрівається наявністю ядерної програми у сусіднього Ірану, тому слова Мухаммеда бін Салмана варто сприймати дуже серйозно.

Потенційні партнери Ер-Ріяда

Безумовно саудитам у реалізації таких амбітних планів потрібні партнери, і насамперед — це Сполучені Штати.

"Вони хочуть заручитися підтримкою США для збагачення урану з можливістю створення ядерної зброї, якщо це знадобиться надалі", — вважає Кеннет Кацман, старший радник Soufan Group.

Однак на цьому шляху є кілька перешкод. По-перше, найімовірніше, Ізраїль буде проти такої підтримки Вашингтона, по-друге, такі кроки Білого дому неможливі без схвалення Конгресу США, а це, на думку експертів, практично неможливо. Тому в якості партнерів можуть виступити Росія і Китай.

"Якщо адміністрація Байдена не зможе досягти угоди щодо ядерних обмежень і зобов'язань у сфері безпеки, то Саудівська Аравія, найімовірніше, звернеться до інших партнерів, зокрема, до Китаю та Росії, по допомогу у створенні потенціалу, необхідного їй для відновлення балансу сил з Іраном", — вважає Аль Хасан.

Річ у тім, що за наявними даними, цього року Китайська національна ядерна корпорація подала заявку на будівництво атомних електростанцій у Саудівській Аравії. Деякі спостерігачі розцінили це як сигнал королівства Заходу про те, що у нього є інші варіанти доступу до ядерних технологій.

Насамкінець експерт додав, що такий сценарій цілком можливий, оскільки Пекін уже допоміг саудитам розробити програму створення балістичних ракет — ймовірного засобу доставлення ядерних боєголовок у майбутньому.

Нагадаємо, на початку 2023 року США зупинили плани придбати саудівською компанією Scopa озброєння від компанії RTX. Це спричинили побоювання, що технології можуть потрапити до рук Росії або Китаю через їхню співпрацю з Саудівською Аравією.