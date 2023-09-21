Не залишать вибору: Саудівська Аравія створить ядерну бомбу, якщо така зброя з'явиться в Ірану

Саудити готові до створення ядерної бомби у відповідь на дії свого давнього суперника на Близькому Сході — Ірану.

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Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявив, що його країна швидко отримає ядерну бомбу, якщо головний суперник Іран успішно розробить власну ядерну зброю. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Якщо вони отримають його, нам доведеться також отримати його", — запевнив кронпринц.

За словами принца, його країна не хоче мати такої зброї, проте ядерна програма Ірану не залишає іншого вибору.

"Ми не допустимо ситуації, за якої в Ірану буде ядерна бомба, а у нас — ні", — сказав Мухаммед ібн Салман.

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Раніше, ще 2018 року, Мухаммед ібн Салман також наголошував, що його країна розробить ядерну бомбу, якщо це зробить Іран. Крім того, на початку цього року Ер-Ріяд запросив у США підтримку для створення в королівстві власної системи виробництва палива і збагачення урану, писала газета The Wall Street Journal. Тоді йшлося про створення цивільної ядерної програми. Ця ініціатива стала продовженням конкуренції з Іраном.

Нагадаємо, що нині покійний саудівський король Абдалла ще 2011 року говорив: якщо Тегеран розробить ядерну зброю, всі країни регіону зроблять те саме, включно з Саудівською Аравією.

Фокус писав, що Саудівська Аравія запропонувала свій мирний план щодо врегулювання ситуації в Україні, в якому йшлося про такі чотири пункти: збереження територіальної цілісності України; припинення вогню на всіх фронтах; початок мирних переговорів під наглядом ООН; обмін полоненими.

Крім того, Фокус повідомляв, чому США відмовилися від спільного підприємства із саудитами.

13 вересня ЗМІ писали, що на світ може очікувати найбільша за останні роки нафтова криза, бо Саудівська Аравія зменшує видобуток нафти.