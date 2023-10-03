"Є підстави перевірити": у МВС відповіли, чому потрібна комендантська година (відео)
Міністр Ігор Клименко зазначив, що комендантська година сприяє дисципліні та зменшенню злочинності. Водночас він підтвердив, що деякі заклади порушують обмеження та залишаються непокараними.
Комендантська година в тилових регіонах України потрібна, щоб підтримувати дисципліну. Про це в інтерв’ю для видання "Українська правда", опублікованому 3 жовтня, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Також, з його слів, комендантська година допомагає у профілактиці злочинності.
"В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин (в кожній області є своя комендантська година) ми чітко знаємо, що, якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити", — пояснив голова МВС.
Він додав, що нині злочинності в Україні "практично немає", вона мінімізована.
Після скандалу з клубом Boho, який працював у комендантську годину, журналісти надіслали запит на коментар у МВС. Там відповіли, що такі заклади-порушники "маскують свою роботу".
"За зовнішніми ознаками й не скажеш, що ресторан працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано за попереднім записом. У поліціянтів немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду", — зазначив Клименко.
Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач заявив, що київський заклад Boho Club не один місяць працює у комендантську годину та не перевіряється поліцією. Після розголосу ситуації правоохоронці все ж навідались у клуб та склали адмінпротокол.
У коментарі Фокусу адвокат Євген Зурнаджи пояснив, що порушників комендантської години рідко вдається притягнути до відповідальності. З його слів, на практиці судді часто закривають відповідні провадження через відсутність складу злочину.