Морські амбіції Ірану: КВІР озброїв есмінець Sabalan 12 крилатими ракетами

Крім того, іранські військово-морські сили очікують на новий есмінець Deylaman, який нібито оснащений набагато сучаснішими та складнішими системами порівняно з уже представленими військовими кораблями.

Командувач ВМС Ірану адмірал Шахрам Ірані заявив, що військовий флот планує модернізувати можливості свого есмінця Sabalan класу Alvand, побудованого в 1960-х роках. Очікується, що на кораблі буде встановлено ще кілька крилатих ракет, унаслідок чого їхня кількість сягне 12. Про це 1 жовтня повідомило агентство Tasnim News.

Раніше есмінець Sabalan, маючи вагу в 1500 тонн, був оснащений тільки чотирма крилатими ракетами Qader і Qadir. Але про те, якими саме ракетами оснастять старий іранський есмінець, не уточнюється, проте автори публікації зазначили, що в липні ВМС Ірану отримали нову протикорабельну крилату ракету (ПКР) великої дальності Abu Mahdi. За словами іранський військових, нова ПКР має "передові характеристики", зокрема здатність протистояти засобам РЕБ, ухилятися від радіолокаційних систем і прокладати оптимальні траєкторії польоту за допомогою штучного інтелекту.

Іранські ПКР "Абу Махді" Фото: Скриншот

Як розповіли оглядачі Zona Militar, наразі на озброєнні Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) перебувають різні протикорабельні крилаті ракети з дальністю від 10 до 1000 км. Ці ракети розроблені та вироблені Міністерством оборони і здатні вражати різні цілі у військово-морських обставинах.

Розширення можливостей

У контексті модернізації есмінця Sabalan, Іран прагне розширити можливості своїх військово-морських сил. Зокрема, Шахрам Ірані під час церемонії, присвяченій річниці початку війни з Іраком, наголосив, що найближчим часом ВМС країни візьмуть на озброєння новий есмінець вітчизняної розробки, оснащений набагато сучаснішими й складнішими системами, порівняно з уже представленими військовими кораблями.

За його словами, вітчизняне військове судно, яке отримало назву Deylaman, найближчим часом увійде до складу військово-морського флоту Ірану.

Крім того, ВМС Ірану планують створити базу в Антарктиді. На думку воєначальника, розміщення іранських військовослужбовців у цьому регіоні матиме практичний характер, оскільки Антарктида — найкраще місце для контролю за польотами балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Ірану, йому показали ракету класу "земля-повітря" 358. Як повідомили оглядачі The War Zone, це перший випадок, коли влада Ірану визнала свою роль у розробці "незвичайної зброї".