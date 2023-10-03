Українська зброярі прибули на виставку озброєнь в Словаччину: про що домовлятимуться

Члени української асоціації будуть налагоджувати комунікацію та шукати нових контрактів для виробництва боєприпасів та локалізації виробництва.

З 3 жовтня в столиці Словаччини відкривається міжнародна виставка IDEB-2023. В ній беруть участь виробники зброї з України. Про це повідомляє Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) в фейсбуці.

Виставковий центр знаходиться в Incheba, що в Братиславі. В цій виставці візьмуть участь 17 країн включно з Німеччиною, Норвегією, США, Італії, Великої Британії, Норвегії, Ізраїлю, Південної Кореї, Чехії, Франції, Данії, Фінляндії та інших країн. Україну представлятиме тільки NAUDI. Там презентують українські зразки озброєння та військової техніки.

Фото: NAUDI

Також планується, що українська делегація проведе низку зустрічей з європейськими виробниками для налагодження комунікації, підписання нових контрактів, створення домовленостей щодо спільного виробництва боєприпасів, а також пошуку нових постачальників сировини та компонентів. Зазначається, що церемонія відкриття буде об 11 ранку за Київським часом, тому станом на зараз вона вже працює.

На опублікованих фотографіях помітно макет 155-мм САУ "Богдана", безпілотник Mini Shark, а також броньовик "Камрат-М".

Нагадаємо, 2 жовтня ЗМІ писали, як повпливає зміна влади в Словаччині на постачання зброї в Україну.

Після перемоги на виборах Роберт Фіцо заявив, що Словаччина готова допомогти у відновленні України, але не озброєнням.