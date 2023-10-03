ЗСУ знищили рідкісну техніку ЗС РФ: вона має новітню модифікацію, — експерт (фото)

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, ПРП-4А "Аргус" отримав модифікацію 2013 року, проте відтоді її так і не запустили в масове виробництво.

Сили оборони і безпеки України на одній з ділянок фронту знищили рідкісну одиницю російської техніки — рухомий розвідувальний пункт ПРП-4А "Аргус". Про це 3 жовтня повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За словами Коваленка, ця модель військової техніки отримала модифікацію 2013 року, але не була запущена в масове виробництво.

"На сьогоднішній день відомо про знищення тільки версії ПРП-4М і "затрофеї" одного "Аргуса", а ось про знищення такої модифікації верифікованих даних не було. Принаймні в Oryx. Тепер є", — розповів Коваленко.

Знищений ПРП 4-А Аргус ЗС РФ Фото: Telegram/ Александр Коваленко

ПРП-4А "Аргус" — що про нього відомо

Згідно з відкритими джерелами, ПРП-4 — це мобільний розвідувальний комплекс, який використовували як у радянській, так і в російській армії для збору розвідувальної інформації та передачі цілей для ракетно-артилерійських систем.

Розроблений на базі технічних рішень Челябінського тракторного заводу, ПРП-4 був представлений як заміна для попередньої моделі ПРП-3. Керівництво розробкою вів Вершинський В.Л., а виробництво серійних машин здійснювалося в Рубцовську.

Рухомий розвідувальний пункт ПРП-4А на Russia Arms Expo 2013 Фото: Вiкiпедiя

Основою для створення ПРП-4 стала БМП-1. Броньований корпус цієї машини забезпечував захист для екіпажу. На вершині корпусу було встановлено вежу з кулеметом, але на відміну від свого попередника ПРП-3, ПРП-4 не мав пускової установки.

Модель ПРП-4А, також відома як "Аргус", була поставлена на озброєння 2008 року й отримала широке визнання. Продемонстрований на виставках Russia Arms Expo у 2013 і 2015 роках, "Аргус" був відзначений премією Уряду РФ у галузі науки і техніки у 2016 році.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося про те, що в Луганській області ЗСУ знищили російський танк Т-72Б3М. На виявлений танк у спаленій лісосмузі біля поля українські бійці спрямували FPV-дрон із вибухівкою.

Раніше, 26 вересня у ЗСУ показали знищення російського комплексу спостереження "Муром-П" за допомогою квадрокоптера.