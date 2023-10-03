ЗСУ знищили рідкісну техніку ЗС РФ: вона має новітню модифікацію, — експерт (фото)
За словами військового оглядача Олександра Коваленка, ПРП-4А "Аргус" отримав модифікацію 2013 року, проте відтоді її так і не запустили в масове виробництво.
Сили оборони і безпеки України на одній з ділянок фронту знищили рідкісну одиницю російської техніки — рухомий розвідувальний пункт ПРП-4А "Аргус". Про це 3 жовтня повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.
За словами Коваленка, ця модель військової техніки отримала модифікацію 2013 року, але не була запущена в масове виробництво.
"На сьогоднішній день відомо про знищення тільки версії ПРП-4М і "затрофеї" одного "Аргуса", а ось про знищення такої модифікації верифікованих даних не було. Принаймні в Oryx. Тепер є", — розповів Коваленко.
ПРП-4А "Аргус" — що про нього відомо
Згідно з відкритими джерелами, ПРП-4 — це мобільний розвідувальний комплекс, який використовували як у радянській, так і в російській армії для збору розвідувальної інформації та передачі цілей для ракетно-артилерійських систем.
Розроблений на базі технічних рішень Челябінського тракторного заводу, ПРП-4 був представлений як заміна для попередньої моделі ПРП-3. Керівництво розробкою вів Вершинський В.Л., а виробництво серійних машин здійснювалося в Рубцовську.
Основою для створення ПРП-4 стала БМП-1. Броньований корпус цієї машини забезпечував захист для екіпажу. На вершині корпусу було встановлено вежу з кулеметом, але на відміну від свого попередника ПРП-3, ПРП-4 не мав пускової установки.
Модель ПРП-4А, також відома як "Аргус", була поставлена на озброєння 2008 року й отримала широке визнання. Продемонстрований на виставках Russia Arms Expo у 2013 і 2015 роках, "Аргус" був відзначений премією Уряду РФ у галузі науки і техніки у 2016 році.
Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося про те, що в Луганській області ЗСУ знищили російський танк Т-72Б3М. На виявлений танк у спаленій лісосмузі біля поля українські бійці спрямували FPV-дрон із вибухівкою.
Раніше, 26 вересня у ЗСУ показали знищення російського комплексу спостереження "Муром-П" за допомогою квадрокоптера.