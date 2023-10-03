"Живуть за власними законами": Данілов розповів, чи може Росія застосувати ядерну зброю

Секретар РНБО наголосив на важливості створення "антипутінської коаліції", за аналогією до створеної країнами-союзниками антигітлерівської під час Другої світової війни.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, міжнародна спільнота та західні партнери лякаються можливої загрози застосування Росією ядерної зброї. Про це він сказав на інтерв'ю для UKRLIFE.TV.

Однак, на їх думку, використання ядерної зброї стане тією межею, яку не можна буде дозволити перейти.

"Звичайно — цього не можна допустити", – наголосив Данілов.

Також чиновник зазначив, що російська сторона продовжує ігнорувати норми міжнародного права, та порушує закони.

"Але майте на увазі – якщо люди живуть за своїми власними законами, люди не дотримуються міжнародних прав, їм на вашу думку, скажімо так… вони на неї не звертають уваги", – запевнив Данілов.

Олексій Данілов висловив думку, що ядерні погрози Кремля продовжуватимуть залишатися блефом доти, доки країни не піддаватимуться такому шантажу.

За його словами, Росія не буде використовувати ядерну зброю доти, доки їй це не дозволять зробити.

"Коли ви дозволите Росі використати ядерну зброю — вона її використає. Але це ваша позиція має бути. Для того, щоби раз і назавжди поставити крапку", – зауважив секретар РНБО.

Також український чиновник наголосив на важливості створення "антипутінської коаліції", за аналогією до створеної країнами-союзниками антигітлерівської під час Другої світової війни.

За його словами, попри "внутрішні розбіжності з тих чи інших питань усередині наших партнерів" таку коаліцію все ж вдасться організувати.

Єдність міжнародних партнерів та України й боротьба проти спільного ворога сприятиме якнайшвидшій перемозі та краху російських загарбницьких амбіцій.

"На сьогоднішній день є словосполучення партнери, є словосполучення стратегічні партери, а антипутінської коаліції на сьогоднішній день немає. Коли вона буде створена, як тільки наголос публічно буде наголошений, тоді набагато все це пришвидшиться", – сказав він.

Також чиновник наголосив, що попри існування різноманітних "вкидів", жоден політик не закликає сідати за стіл переговорів з росіянами.

Нагадаємо, 29 вересня Олексій Данілов в ефірі Українського радіо повідомив, що Україна вирішила частково перенести виробництво своїх ракет за межі держави.