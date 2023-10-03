В РФ виробництво Shahed прикривають "моторними човнами" і "цивільними БПЛА", — розслідування

Автори журналістського розслідування докладно розповіли про виробництво дронів на території РФ. До цього, серед інших, причетні такі місцеві підприємства, як Albatros, AviatestAero і Supercam.

У розпорядженні журналістів опинився докладний аналіз виробництва і постачання компонентів до російських дронів Shahed, які використовуються для атак по Україні. В опублікованому звіті представлено повний розбір комплектуючих ударних БПЛА, іноземних компонентів до них і шляхів постачання в РФ. Звіт представило медіа "Кордон 91".

Автори розслідування, до всього іншого, докладно розповіли про виробництво дронів на території РФ, до чого причетні такі місцеві підприємства, як Albatros, AviatestAero і Supercam.

5 січня 2023 року іранська делегація відвідала Спеціальну економічну зону "Алабуга" на території російського Татарстану, недалеко від міста Єлабуга. У червні розвідка США опублікувала дані про те, що саме тут будуватиметься російський завод із випуску дронів.

Журналісти з'ясували, що за кілька днів після візиту іранців до РФ сайт ВЕЗ "Алабуга" опублікував повідомлення про запуск двох проєктів — із випуску моторних човнів і двигунів внутрішнього згоряння вартістю 80 млрд рублів (це сума контракту, укладеного між Іраном та РФ, яка опублікована в медіа) і цивільних БПЛА.

Перший проєкт згадується в новинах як Dolphin Alabuga LLC (у російських реєстрах немає компаній із такою назвою), другий проєкт — Albatros LLC, виробник дронів.

Після приїзду іранської делегації в РФ опублікували суми укладених контрактів

Автори розслідування припускають, що росіяни могли назвати дрони "човнами", щоб не розголошувати інформацію. Під проєктами з випуску човнів і цивільних БПЛА, ймовірно, малося на увазі виробництво іранських дронів і завод із випуску двигунів до них.

Підприємство в Єлабузі

В "Алабузі" базуються компанії, пов'язані з виробництвом дронів:

Список російських компаній, що причетні до виробництва БПЛА

"Алабуга-Волокно" — підприємство, що випускає різні види вуглецевого волокна, які використовуються в авіаційній і космічній індустріях. Компанія перебуває під санкціями України та США. З вуглецевого волокна виробляють корпуси Shahed136/131.

підприємство, що випускає різні види вуглецевого волокна, які використовуються в авіаційній і космічній індустріях. Компанія перебуває під санкціями України та США. З вуглецевого волокна виробляють корпуси Shahed136/131. Sollers Alabuga LLC — колишнє спільне підприємство російської автомобільної компанії Sollers і американської Ford. Спеціалізується у виробництві автомобільних двигунів. У січні цього року Ford вийшла з проєкту і продала свою частку росіянам. Зараз підприємство випускає комерційні вантажні автомобілі разом із китайським виробником JAC. Завод може виробляти двигуни внутрішнього згоряння, паливні системи та інші компоненти для дронів.

колишнє спільне підприємство російської автомобільної компанії Sollers і американської Ford. Спеціалізується у виробництві автомобільних двигунів. У січні цього року Ford вийшла з проєкту і продала свою частку росіянам. Зараз підприємство випускає комерційні вантажні автомобілі разом із китайським виробником JAC. Завод може виробляти двигуни внутрішнього згоряння, паливні системи та інші компоненти для дронів. ПАТ "Татнефть" — один з найбільших виробників вуглецевого волокна і скловолокна у РФ, зокрема й для авіаіндустрії.

— один з найбільших виробників вуглецевого волокна і скловолокна у РФ, зокрема й для авіаіндустрії. Coskunoz Alabuga — підприємство турецького холдингу Coskunoz, що спеціалізується у виробництві автозапчастин. Компанія надає послуги в частині досліджень і тестування у сфері виробництва металу.

— підприємство турецького холдингу Coskunoz, що спеціалізується у виробництві автозапчастин. Компанія надає послуги в частині досліджень і тестування у сфері виробництва металу. Danaflex — серед іншого, випускає захисну плівку, зокрема для зміцнення композитних матеріалів і компонентів, які можуть використовуватися в дронах.

— серед іншого, випускає захисну плівку, зокрема для зміцнення композитних матеріалів і компонентів, які можуть використовуватися в дронах. Єлабузький акумуляторний завод — виробник акумуляторів, перебуває під санкціями України.

Розслідувачі розповіли і про маршрути поставок комплектуючих для дронів

Нагадаємо, що росіяни бояться потрапити під удар ЗСУ через виробництво дронів в Іжевську.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чи зможе РФ зберегти темп запуску дронів по Україні.