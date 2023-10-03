Загинули 55 підводників: атомний підводний човен КНР потрапив у пастку для вилову субмарин США, — ЗМІ

У секретному звіті представників Великої Британії йдеться, що причиною загибелі моряків стала відмова системи забезпечення киснем.

55 китайських моряків могли загинути після того, як їхній атомний підводний човен натрапив на якірну перешкоду, розставлену в Жовтому морі для британських підводних човнів. Про це повідомляє The Daily Mail із посиланням на публікацію британської розвідки.

У секретному звіті представників Великої Британії йдеться, що причиною загибелі моряків стала відмова системи забезпечення киснем. У підсумку екіпаж отруївся.

Імовірно, серед загиблих офіцерів у кількості 21 людини також і капітан підводного човна 093-417.

Офіційний Пекін заперечує подію і відмовився від міжнародної допомоги.

"Розвідка повідомляє, що 21 серпня під час місії в Жовтому морі на борту стався нещасний випадок", — йдеться у звіті британського розвідвідвідомства.

Зазначається, що в результаті загинуло 55 членів екіпажу, з них 22 офіцери, 7 курсантів, 9 старшин, а також 17 матросів. У списку загиблих і полковник Сюе Юн-Пен, капітан підводного судна.

Представники Великої Британії припускають, що, судячи з усього, загибель була спричинена нестачею кисню через несправність системи на підводному човні, який зіткнувся з ланцюговою і якірною перешкодою. Китайські ВМС використовують їх, щоб зупиняти підводні човни США та їхніх союзників.

Повідомляють, що на ремонт і спливання судна пішло шість годин. У підсумку екіпаж загинув через злам бортової кисневої системи.

Незалежних підтверджень загибелі китайських підводників у відкритому доступі поки що немає.

Аварія китайського підводного човна: реакція Тайваню

Аварія китайського підводного човна

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