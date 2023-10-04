300 тисяч військових має вистачити: у НАТО озвучили плани на випадок прямої війни з РФ (відео)

За словами Голови Військового комітету НАТО Роберта Бауера, у багатьох країнах Альянсу армією "нехтували десятиліттями", тож наразі потрібні великі інвестиції в навчання людей і розвиток військової промисловості.

На саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі було затверджено регіональні плани зі стримування та захисту від двох головних загроз НАТО — Російської Федерації та терористичних угруповань. Про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер на Варшавському безпековому форумі 3 жовтня.

Бауер повідомив, що на попередньому саміті в Мадриді лідери НАТО вирішили наростити кількість військових на східному фланзі. За підсумком було сформовано додаткові чотири бойові групи в Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії, на додачу до наявних чотирьох у країнах Балтії та Польщі.

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що в Альянсі усвідомили необхідність більшої кількості сил, готових до виконання завдань. Тому було ухвалено рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання протягом перших 30 днів. За його словами, цієї кількості має бути достатньо на випадок "великого конфлікту з Росією".

Бауер також згадав про те, що в багатьох країнах НАТО армією "нехтували десятиліттями", у зв'язку з чим необхідні інвестиції для навчання людей і розвитку військової промисловості.

Крім того, адмірал заявив, що війна в Україні показала важливість інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, у найближчі 10 років більшість держав НАТО спрямовуватимуть "величезні інвестиції" в посилення ППО.

Варшавський форум безпеки

Нагадаємо, 1 жовтня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що в Польщі розмістять винищувачі Eurofighter Typhoon для захисту східного флангу НАТО від РФ. За словами міністра, цей крок має продемонструвати, що консервативний уряд здатен захистити демократію і свободу від деспотичних тиранів.

Раніше, 29 вересня, ми писали про те, що Румунія вирішила перемістити засоби ППО ближче до кордону, щоб вони захищали населені пункти на Дунаї від російських БПЛА, які атакують Одеську область України.