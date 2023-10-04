ЗС РФ вербують іноземців для війни проти України: в ISW розповіли подробиці

У підрозділах повітрянодесантних військ РФ є добровольці з Куби та Непалу. Аналітики зазначають, що іноземцями комплектують відносно елітні окупаційні формування через їхню деградацію та неспроможність далі брати участь у бойових діях.

Російська Федерація продовжує вербувати іноземних добровольців для військової служби в російській армії. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 3 жовтня.

"Російські військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у відносно елітних, але, ймовірно, деградованих підрозділах ПДВ (повітрянодесантних військах, — ред.)", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що у вівторок 3 жовтня російський військкор заявив, що в підрозділах російських повітрянодесантних військах служать добровольці з Непалу. Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що добровольці з Куби служать у 106-й дивізії ПДВ РФ.

Крім цього, зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, призовників із РФ та тимчасово окупованих територій нібито не відправлятимуть на війну проти України. Також він високо оцінив зусилля російських військових залучити добровольців. На думку аналітиків, це може свідчити про відсутність планів щодо проведення додаткової мобілізації в Росії. Шойгу наголосив, що в ЗС РФ немає планів щодо додаткової мобілізації, адже набір добровольців є достатнім, а саме у вересні нібито 50 тисяч громадян підписали контракти з Міноборони РФ. Також він сказав, що осінній призов, що розпочався 1 жовтня, проходить за планом, зокрема призвуть 130 тисяч військовослужбовців.

Натомість українська сторона продовжує звітувати щодо спроб РФ примусово мобілізувати до лав ЗС РФ українців із ТОТ. 3 жовтня у Центрі національного спротиву повідомили, що мобілізаційний план РФ на тимчасово окупованій частині України контролює заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, а росіяни здебільшого планують проводити мобілізацію у Луганській і Донецькій областях та Криму.

Росія вербує громадян інших країн для війни в Україні

3 серпня у британській розвідці розповіли, що Російська Федерація вербує громадян сусідніх країн та мігрантів Центральної Азії, аби ті взяли участь у війні проти України. У Вірменії та Казахстані з'явилися реклами, в яких громадянам пропонували 5140 доларів початкового платежу та зарплати від 1973 доларів за участь у війні. Також Росія зверталася до етнічних росіян у північній Костанайській області Казахстану.

РФ намагалася завербувати мігрантів із Центральної Азії, їм обіцяли прискорене отримання паспорта РФ та зарплати від 4160 доларів. У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області ворог забрав паспорти в узбецьких мігрантів-будівельників, тому ті були змушені приєднатися до лав ЗС РФ.

Нагадаємо, 12 вересня у росЗМІ з'явилося інформація про те, що Росія виділила понад чотири тисячі земельних ділянок для тих, хто повернувся з війни проти України. Більшість із земель було виділено на тимчасово окупованих територіях та Криму. Зокрема, щонайменше 743 людини отримали сертифікати та документи на ці ділянки.