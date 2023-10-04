Пишаються РФ, але бояться мобілізації: що росіяни думають про війну в Україні (інфографіка)

Громадяни Росії не приховують, що не особливо цікавляться новинами про події в Україні. Майже 40% опитаних виступили проти перемовин та підтримали продовження боїв.

Російські аналітики опитали 1633 росіян про їхнє ставлення до війни в Україні, мобілізації та мирних перемовин. Результатами 3 жовтня "Левада-Центр" поділився на власному сайті.

З опитаних громадян країни-агресорки "дуже уважно" за новинами про війну стежать лише 18%. Майже третина респондентів оцінила свою увагу до подій як достатню, цілих 15% не цікавляться бойовими діями взагалі.

Інфографіка про те, скільки росіян стежать за ситуацією в Україні Фото: "Левада-Центр"

На запитання про підтримку ЗС РФ 41% росіян відповів "безумовно так". Ще 32% скоріше підтримують російських окупантів, зовсім проти їхніх дій лише 9% респондентів.

Інфографіка про те, скільки росіян підтримують бойові дії в Україні Фото: "Левада-Центр"

Прихильників мирних перемовин в Росії більше, ніж противників: 51% опитаних підтримує переговори, 39% — продовження бойових дій. Аналітики зазначили, що у цьому питанні найбільше виділилась Москва. Мешканці столиці РФ менше готові до мирних переговорів, ніж люди в інших населених пунктах країни-агресорки.

Інфографіка про те, скільки росіян виступають за мирні переговори з Україною Фото: "Левада-Центр"

Також результати опитування свідчать про високу стурбованість росіян щодо обстрілів з боку ЗСУ по території РФ, постачання зброї Заходом та контрнаступу Сил оборони.

Інфографіка про те, чим стурбовані росіяни Фото: "Левада-Центр"

Ще громадяни РФ помітно бояться, що в країні оголосять загальну мобілізацію. Такими почуттями поділились 59% опитаних. В аналітичному центрі підкреслили, що масового призову більше бояться жінки.

Інфографіка про те, як росіяни ставляться до мобілізації Фото: "Левада-Центр"

Серед відповідей на запитання про почуття, які у росіян викликає війна в Україні, лідирують страх або жах та гордість. Опитаних, які обрали кожен з цих варіантів, понад третини. Однак аналітики зазначили, що помітили тенденцію на збільшення першої групи та зменшення — другої.

Інфографіка про те, які почуття у росіян викликає війна в Україні Фото: "Левада-Центр"

Нагадаємо, згідно з іншим опитуванням, у можливість перемовин з Росією нині вірять лише 10% українців. Більшість (51% респондентів) вважає єдиним сценарієм завершення війни повну перемогу — без компромісів та поступок.

Також дослідницька група Russian Field проводила опитування серед росіян щодо виборів. Більшість громадян РФ підтримала ідею, щоб президентом була людина, старша за 70 років.