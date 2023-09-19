Релігійна ненависть, гомофобія та антисемітизм: кого росіяни не хочуть бачити президентом
Близько половини росіян висловилася проти мусульманина на посаді президента, майже третина не хоче, щоб державу очолювали жінка або єврей.
Згідно з даними опитування, проведеного незалежною дослідницькою групою Russian Field напередодні президентських виборів у Росії 2024 року, 68% опитаних росіян виступили проти того, щоб посаду президента обіймала людина, старша за 70 років. Водночас третина опитаних проголосувала б за чинного президента Володимира Путіна, якому цього року виповнюється 71 рік. Про результати всеросійського телефонного опитування розповіло російське неурядове видання "Верстка".
Більше негативних реакцій отримав лише потенційний кандидат у президенти від ЛБТК+ спільноти. Проти так званої "нетрадиційної сексуальної орієнтації" висловилися 80% респондентів.
Серед лідерів у списку неприйнятних якостей майбутнього президента опинилися:
- уродженець Північного Кавказу — 42%;
- мусульманин — 40%;
- бізнесмен — 35%;
- єврей — 33%;
- людина молодше 40 років — 32%;
- виходець з окупованих територій України — 30%;
- жінка — 28%.
Найпопулярнішими якостями майбутнього президента росіяни назвали приналежність до військових (27%), вік до 40 років (23%) і ведення підприємницької діяльності (19%).
Опитування Russian Field було проведене 2 — 10 вересня, у ньому взяли участь 1 596 респондентів з усієї Росії.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кремль може зробити Венедиктова "ліберальним" конкурентом Путіна на виборах президента.
Також Фокус писав про те, що 25% росіян хочуть отримати нового президента і назвали ім'я наступника.