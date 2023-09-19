Кремль може зробити Венедиктова "ліберальним" конкурентом Путіна на виборах, — ЗМІ

За словами інсайдерів, адміністрація президента почала готувати "конкурента-ліберала" ще навесні. Однак сам Олексій Венедиктоів заперечує інформацію колег та запевняє, що політика його не цікавить.

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Кремль передбачає запропонувати на позиції ліберального "опонента" чинному російському диктатору на майбутніх виборах 2024 року колишнього головного редактора медіа "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова, пише видання "Ведомости".

Як засвідчують анонімні джерела видання, готувати "конкурента"-ліберала у президентському оточенні почали ще навесні. За інсайдом, це буде досить непроста справа, оскільки затверджений "ліберал" Венедиктов у ході виборчої кампанії повинен буде висловитися з цілої низки критично важливих для РФ питань. Проте зробити це потрібно таким чином, щоб електорат не пристав на позиції "конкурента". Тобто виборці мають віддати належне чинному президенту Росії і вибрати саме його. Наслідки зрозумілі — війна в Україні триватиме й далі.

Однак Венедиктов, за повідомленням видання, заперечив цю інформацію.

"Це поза моїми інтересами. Політика — справа колективна, і це не для мене. У мене не було і немає бажання брати участь у кампанії. Ніхто з тих, хто мене знає, мені такого не запропонує, а ті, хто мене не знає та запропонує, отримають мою відмову", — сказав колишній головний редактор.

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Джерела "Ведомостей" підкреслюють, що кандидатуру Венедиктова може запропонувати певна партія, що своєю чергою не вимагатиме збору підписів. Не завадить цьому "політику" і присвоєний йому статус іноземного агента, оскільки це не позбавляє громадянина РФ виборчого права.

До речі, що на попередніх виборах президента Росії у 2018 році як "ліберал" брала участь Ксенія Собчак, яка балотувалася від "Громадянської ініціативи" та набрала 1,68% голосів.

Нагадаємо, Фокус писав, що підтримка чинного президента Росії Володимира Путіна знижується і наразі вже 25% росіян хочуть обрати нового лідера країни.

Нещодавно Фокус повідомляв, що через тиск еліт Путін у 2024 році може зробити президентом РФ свого наступника.