Вивозять родини і органи влади: в окупованому Токмаку окупанти до чогось готуються, — Федоров

Загарбники оголосили, що у місті не працюватимуть адмінустанови та торговельні заклади.

У окупованому місті Токмак у Запорізькій області у росіян почалася паніка. Спочатку вони вивезли свої родини, а зараз заходилися проводити "евакуацію" навчальних закладів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров 4 жовтня.

"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку. Декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади", а кілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї", — проінформував Федоров.

Він зазначив, що зараз окупанти почали проводити "евакуацію" навчальних закладів — шкіл, училищ та технікумів.

"Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", — пише очільник Мелітополя.

Нагадаємо, що битва за Токмак стане наступною великою битвою, вважають військові дослідники з Великої Британії.

Нагадаємо, що звільнення села Вербове відкриє українським захисникам вихід на трасу, яка веде до Токмака через Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку.