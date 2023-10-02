Взяти Токмак без штурму і вийти до берега Азова: експерт розповів про контрнаступ ЗСУ

За оцінками військового аналітика Шона Белла, основна частина російських військ місяцями була залучена в інтенсивні бої. Зараз вони можуть бути виснажені та вразливі перед будь-якою облогою з боку України.

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Битва за Токмак стане наступною великою битвою, вважають військові дослідники з Великої Британії, які відповіли на запитання, яке цікавить, зокрема, і західних союзників, — про те, чи залишається ще у ЗСУ час, щоб вийти до узбережжя Азовського моря. Або ж імовірнішим є сценарій зі ще одним статичним фронтом, за якого Сили оборони України будуть у вигіднішому становищі? Про це повідомляє Sky News.

Шон Белл відзначив "видатне досягнення України" на першому етапі повномасштабного вторгнення російських військ, коли вдалося повернути 50% захоплених російськими військами територій.

"Водночас подальше просування України дуже залежить від постачання західної високоточної зброї, через що і сповільнився "весняний" наступ", — зазначив Белл.

Він додав, що багаторівневу оборону ЗС РФ у східній частині Запорізької області вкрай складно успішно проходити без втрат.

"Попри це, Україна домагається стійкого прогресу в умовах оборони РФ. Вважається, що коли це вдасться, ЗСУ отримають наступальний імпульс", — зазначив він.

Російські війська виснажені

Багато що залежить і від стану російських військ за лінією фронту.

"За повідомленнями, основна частина російських військ місяцями була залучена в інтенсивні бої. Якщо це так, тоді вони будуть виснажені й вразливі перед будь-якою облогою з боку України", — вважає аналітик.

Прогрес Сил оборони залежить ще й від стратегії. На півдорозі від передової лінії до південного узбережжя розташоване місто Токмак. Судячи з усього, російські війська готові відійти до нього.

"Якщо в планах України звільнити Токмак, тоді вона може бути втягнута в затяжну битву на виснаження. Але ЗСУ можуть піти в обхід міста прямо до узбережжя, взяти його в оточення і тим самим змусити окупаційні сили відступити або капітулювати", — пояснив він.

Небезпеки, якими загрожує зупинка контрнаступу

"Але якщо наступ України зупиниться, це дасть змогу РФ вибудувати додаткові захисні лінії, тому ЗСУ буде потрібно підтримувати певний темп наступу, незалежно від пори року.

"Якщо українські сили зможуть звільнити значну частину території у напрямку до узбережжя, це зробить російські війська із заходу вразливими. Ймовірно, у такому разі росіянам доведеться відступати до Криму. Буде звільнено значну частину окупованої української території, і потім можна буде змістити фокус уваги в бік Донбасу і, потенційно, Криму", — зазначив військовий дослідник.

За словами Белла, настання осіннього бездоріжжя не означає припинення контрнаступу, воно просто його ускладнить.

"Якщо Україна збирається звільнити значну частину своєї території цього року і досягти своїх цілей, потрібно буде підтримувати наступальний темп незабаром", — додав він.

Нагадаємо, що два українські бомбардувальники на гранично малих висотах пройшли російську систему ППО, виконали ризиковане завдання і повернулися назад.

Також повідомлялося, що ЗС РФ залучають резерв. У Луганській області кинули в бій 25-ту армію.