Дійшли до резервів: на бійців ЗСУ на Луганщині кинули у бій 25 армію ЗС РФ, — ОВА (відео)

Для боїв в Луганській області російська влада спершу "вимела" чоловіків на окупованій території, розповів Лисогор. Коли стало зрозуміло, що не вистачає людей, то ввела резерви, які готувались ледь два місяці та не мають техніки.

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Бійці ЗСУ втримують позиції на Луганщині та Харківщині, одночасно ведучи наступальні дії під Бахмутом на Донеччині та у напрямку на Токмак у Запорізькій області. Тим часом на відтинку фронту в Луганській області російське командування прийняло рішення про введення у бій резервної армії. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про ситуацію на лінії фронту на сході та розповів про спроби окупантів набрати нове військо. Про це ідеться у коментарі в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Лисогора, раніше на лінії фронту на Луганщині воювали росіяни з 42 загальновійськової армії. Бійці ЗСУ "нищили" підрозділи цієї армії, які Генштаб ЗС РФ кидав у бій. Врешті ворог змушений був відвести частини через великі втрати. Після цього командуванню ЗС РФ довелось ввести у бій резерви.

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Наразі РФ має 25 резервну армію — свіжі підрозділи з'явились на Луганському відтинку фронту три тижні тому і вже почали воювати. Особливих деталей щодо того, як воює російський резерв, Лисогор не навів. Лише вказав, що "намагаються спробувати якось покращити свої позиції".

Крім того, чиновник розповів про особливості процесу мобілізації та загибелі людей, які потрапили до лав російської армії з тимчасово окупованих територій Луганщини. З його слів, росіяни "не рахують з втратами на тих територіях, які захопили". Тому спершу вони вручили повістки працівникам підприємств та установ — з заводів, фабрик, лікарень, шкіл тощо. Після цього провели хвилю мобілізації по тюрмах: ексв'язнів кидали у бій без навчання і "бойові сили закінчилися дуже швидко". Зараз новобранців "ловлять на вулицях": в магазинах, на базарах. Є ще два додаткових способи: зробили перепис 19-літніх під час "виборів" та ловлять чоловіків, які через КПП виїхали з Луганщини до РФ.

25 армія ЗС РФ: що відомо

Щоб відновити втрачену в Україні живу силу російське командування прийняло рішення сформувати 25 загальновійськову армію, яка мала виконувати роль резервної. Згідно з даними голови ГУР Міноборони Кирила Буданова, в результаті ЗС РФ отримало новий підрозділ на базі Центрального військового округу. При цьому підрозділ лише на 85% укомплектовані мобілізованими, а нестача техніки досягає 45%.

За відкритими даними у мережі аналітики встановили склад 25 армії: 67 мотострілецька дивізія, 164 мотострілецька бригада та 73 артилерійська бригада. Її почали формувати з червня 2023 року з резервістів, яких російське командування "ледве нашкребло".

На початку вересня Інститут вивчення війни пояснив, чому 25 армію кинули саме на Луганщину, а не на південь, де триває наступ ЗСУ. Зі слів аналітиків, на півдні — пріоритетний напрям, на якому російському командуванню потрібні досвідчені військові. Тому з інших відтинків фронту цих досвідчених забирають, кидають туди, де пріоритет. На їхнє місце, яке вважається менше важливим, заводять свіжий, але мало навчений резерв.

Нагадуємо, аналітики ISW 2 вересня розповіли про ситуацію на південному відтинку фронту. Зазначили, що росіянам вдалось відсунути бійців ЗСУ з кількох траншей, які вони відбили раніше. Крім того, оцінили шанси на відновлення підрозділів ПВК "Вагнер": впевнені, якщо Кремль знайде командирів, то зможе відновити бойову спроможність найманців.