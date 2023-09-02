Закриває "діри" на півдні: в ISW пояснили, чому РФ запускає 25 армію на Луганщину, – ISW

Російське командування опинилось в ситуації, коли потрібно вирішувати, яка ділянка фронту є пріоритетніша. Тоді на цю ділянку кидають досвідчені, але виснажені частини. А на їхнє місце приводять необстріляних новобранців.

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Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про ротацію між двома ділянками фронту, яку вирішило провести російське командування. Зокрема пояснили, навіщо бойові частини з Луганщини переводяться на південь. Про це пишуть на сайті ISW.

У дописі вказано, що РФ виводить на бойові позиції свіжі сили — 25 загальновійськову армію. Свіжосформовані та необстріляні підрозділи мають замінити частини 41 загальновійськової армії. Їх переведуть на поки що не встановлену ділянку фронту на півдні, зазначили аналітики. При цьому пояснили ступінь готовності до ведення боїв перелічених підрозділів ЗС РФ.

25 загальновійськова армія сформована недавно — її почали створювати з жителів Далекого Сходу РФ. До складу входить близько 30 тис. осіб в мотострілецьких дивізіях та невизначена кількість танкістів та артилеристів. Начальника ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російських новобранців набирали по контракту і планували навчати з 1 вересня по 1 грудня. Після цього їх мали б направити на Запоріжжя та Херсонщину. З його слів, 25 армія ЗС РФ — це "стратегічний резерв".

Між тим два підрозділи 41-ї ОМСБр та 90-ї танкової дивізії з зими 2022 року ведуть штурмові дії на Луганщині. Місця, які їм доручили втримувати в окупації — ділянка Сватове-Кремінна, пишуть військові експерти ISW. Протягом пів року ці частини не відводили в тил для відпочинку та оновлення і вони дещо деградували та діяли без ротації". Але не зважаючи на це, вони все ще вважаються відносно боєздатними. Саме тому ними і вирішили, схоже, закрити якісь ділянки на лінії фронту на Запоріжжі.

Наразі не має інформації, куди саме могли перебазувати частини 41 армії ЗС РФ, резюмують аналітики. Однак ротації, які проводиться російське командування, свідчить про дві речі: по-перше, на лінії фронту немає тактичних резервів (тому вводять "стратегічні"), по-друге, росіянам потрібно обирати, на якій ділянці гірша ситуація і її підсилювати (тобто розставляти пріоритети).

Контрнаступ ЗСУ на півдні: деталі

Зазначимо, згідно з крайнім звітом Генштабу ЗСУ українські підрозділи на південній ділянці фронту продовжують відвойовувати у окупантів все нові площі. Зокрема, командування вказує, що бійці "закріплюються на досягнутих рубежах" у напрямку Мелітополя.

На онлайн-карті бойових дій DeepState позначено, що змінилась лінія фронту на відтинку Роботине-Вербове. Зокрема помітно, що ЗСУ зуміли прорвати лінію оборони противника і на кілька кілометрів наблизились до Токмака.

Ситуація на Мелітопольському напрямку станом на 2 вересня 2023 року. Фото: DeepState

Між тим представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі напередодні, 1 вересня, підтвердив успіхи ЗСУ на південному напрямку. Також зазначив, що не має значення швидкість просування. Натомість важливим є те, щоб Сили оборони України отримали усі необхідні інструменти і технології для звільнення території.

Крім того, агентство Reuters повідомило, які нові інструменти отримає незабаром Україна. Ідеться про снаряди зі збідненим ураном, які підуть у комплекті для танків Abrams.

Нагадуємо, в ніч з 1 на 2 вересня неспокійно було у районі Кримського мосту. Зокрема, Міноборони РФ заявило, що споруду атакували морські дрони: запевняє, що усі пристрої знешкоджено.

Тим часом напередодні державне КБ "Луч" підтвердило, що Україна провела успішні пуски ракет. Є припущення, що ці ракети можуть пролетіти до 700 км і дістати по незаконній забудові — по Кримському мосту.