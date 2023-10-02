Дошли до резервов: на бойцов ВСУ на Луганщине бросили в бой 25 армию ВС РФ, — ОВА (видео)

Для боев в Луганской области российские власти сначала "вымела" мужчин на оккупированной территории, рассказал Лысогор. Когда стало понятно, что не хватает людей, то ввели резервы, которые готовились едва два месяца и не имеют техники.

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Бойцы ВСУ удерживают позиции на Луганщине и Харьковщине, одновременно ведя наступательные действия под Бахмутом в Донецкой области и в направлении на Токмак в Запорожской области. Тем временем на участке фронта в Луганской области российское командование приняло решение о введении в бой резервной армии. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал о ситуации на линии фронта на востоке и рассказал о попытках оккупантов набрать новое войско. Об этом говорится в комментарии в эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам Лысогора, ранее на линии фронта на Луганщине воевали россияне из 42 общевойсковой армии. Бойцы ВСУ "уничтожали" подразделения этой армии, которые Генштаб ВС РФ бросал в бой. В конце концов враг вынужден был отвести части из-за больших потерь. После этого командованию ВС РФ пришлось ввести в бой резервы.

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Сейчас РФ имеет 25 резервную армию — свежие подразделения появились на Луганском отрезке фронта три недели назад и уже начали воевать. Особых деталей относительно того, как воюет российский резерв, Лысогор не привел. Лишь указал, что "пытаются попытаться как-то улучшить свои позиции".

Кроме того, чиновник рассказал об особенностях процесса мобилизации и гибели людей, которые попали в ряды российской армии с временно оккупированных территорий Луганщины. По его словам, россияне "не считаются с потерями на тех территориях, которые захватили". Поэтому сначала они вручили повестки работникам предприятий и учреждений — с заводов, фабрик, больниц, школ и тому подобное. После этого провели волну мобилизации по тюрьмам: экс-заключенных бросали в бой без обучения и "боевые силы закончились очень быстро". Сейчас новобранцев "ловят на улицах": в магазинах, на базарах. Есть еще два дополнительных способа: сделали перепись 19-летних во время "выборов" и ловят мужчин, которые через КПП выехали из Луганщины в РФ.

25 армия ВС РФ: что известно

Чтобы восстановить утраченную в Украине живую силу, российское командование приняло решение сформировать 25 общевойсковую армию, которая должна была выполнять роль резервной. Согласно данным главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в результате ВС РФ получило новое подразделение на базе Центрального военного округа. При этом подразделение лишь на 85% укомплектовано мобилизованными, а нехватка техники достигает 45%.

По открытым данным в сети аналитики установили состав 25 армии: 67 мотострелковая дивизия, 164 мотострелковая бригада и 73 артиллерийская бригада. Ее начали формировать с июня 2023 года из резервистов, которых российское командование "еле наскребло".

В начале сентября Институт изучения войны объяснил, почему 25 армию бросили именно на Луганщину, а не на юг, где продолжается наступление ВСУ. По словам аналитиков, на юге — приоритетное направление, на котором российскому командованию нужны опытные военные. Поэтому с других участков фронта этих опытных забирают, бросают туда, где приоритет. На их место, которое считается менее важным, заводят свежий, но мало обученный резерв.

Напоминаем, аналитики ISW 2 сентября рассказали о ситуации на южном участке фронта. Отметили, что россиянам удалось отодвинуть бойцов ВСУ из нескольких траншей, которые они отбили ранее. Кроме того, оценили шансы на восстановление подразделений ЧВК "Вагнер": уверены, если Кремль найдет командиров, то сможет восстановить боевую способность наемников.