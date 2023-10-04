"Служу батьківщині": Суровікін з'явився на публіці після отримання нової посади (фото)

Російський генерал Сергій Суровікін відмовився спілкуватися з журналістами та прямо не відповів на питання щодо служби.

Колишнього головнокомандувача Повітряно-космічними силами Російської Федерації Сергія Суровікіна помітили у Москві. Про це повідомило російське видання "Новые известия".

Російські журналісти побачили його разом із сім'єю в одному з підмосковних храмів. Вони спробували дізнатися, де почав служити Суровікін, проте той відмовився спілкуватися зі ЗМІ.

"Служу батьківщині. Більше жодних коментарів", — сказав Сергій Суровікін.

Сергій Суровікін разом зі своєму родиною

Нагадаємо, в липні після військового заколоту начальнику ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина генерала Сергія Суровікіна затримали у Росії. Його утримували та допитували в Москві попри те, що той не був причетний до повстання. ЗМІ зазначили, що Суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, проте проходив неодноразові допити, адже було незрозуміло, яку роль він відігравав у заколоті Пригожина.

4 вересня стало відомо, що генерала Суровікіна випустили з-під варти після смерті Євгена Пригожина. Джерело The New York Times було впевнене, що в Сергія Суровікіна більше немає кар'єрних перспектив.

6 вересня колишня радниця голови Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова заявила, що з сайту Міністерства оборони Російської Федерації зникла сторінка з біографією генерала Сергія Суровікіна. Тоді як зі слів члена комітету Держдуми з оборони Віктора Заварзіна, генералу нібито знайшли "непогану" посаду "по СНД".

15 вересня повідомлялося, що ексголовнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації Сергій Суровікін перебував в Алжирі разом із делегацією Міністерства оборони Російської Федерації. Джерело росЗМІ заявило, що поїздка Суровікіна до Алжиру свідчить про те, що до нього збереглася довіра на найвищому рівні, зокрема поїздка може бути пов'язаною з його можливим призначенням на посаду, яка стосуватиметься роботи в східному напрямку.