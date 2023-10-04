"Сили оборони приєдналися": у Токмаку пролунала серія потужних вибухів (фото)

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, українська армія завдає ударів по позиціях окупантів. А тим часом у соцмережах публікують фото диму, який здійнявся на місці ймовірних ударів.

В окупованому місті Токмак Пологівського району Запорізької області пролунала серія вибухів. Про це в середу, 4 жовтня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами градоначальника, причиною вибухів стали дії Сил оборони України.

"Сили оборони долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували росіяни. Жителі повідомляють про гучні вибухи в місті", — повідомив Федоров.

Telegram-канал "Гнила черешня" опублікував фото диму, який здійнявся в місті.

Фото: Соцмережi

Що відбувається в Токмаку — останні новини

4 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в Токмаку в окупантів почалася паніка. За його словами, спершу росіяни вивезли свої сім'ї, а зараз почали проводити "евакуацію" навчальних закладів.

Водночас цього ж дня військовий експерт Роман Світан заявив, що окупанти поширюють неправдиву інформацію про свій намір покинути Токмак. На його думку, ця інформація — "вкидання" для російських громадян, щоб перевірити їхню реакцію на вихід військ ЗС РФ із міста.