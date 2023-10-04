Треба нарощувати виробництво: західні записи зброї вичерпуються, – CNN

Війна в Україні триває вже другий рік, тому чиновники зазначають, що склади озброєння в Європі і так були не повні, а зараз його стало ще менше. Тому критично важливо нарощувати виробництво.

В країнах Заходу закінчуються боєприпаси для України, щоб і далі допомагати ЗСУ потрібно збільшувати виробничі потужності. Про це повідомляє CNN.

Після того, як кошти на допомогу Україні в США не були проголосовані разом із тимчасовими витратами, ставить питання подальшої підтримки Києва. Також тривожною подією журналісти називають відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті. При тому війна в Україні триває вже другий рік й запаси партнерів вичерпуються.

"Тепер видно дно. Ми віддаємо Україні системи озброєння — це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з наполовину заповнених або ще менш заповнених складів", — заявив адмірал Роб Бауер з Нідерландів, який очолює Військовий комітет НАТО й відповідає про запаси боєприпасів на Заході.

Також військові зазначають, що попри невеликі запаси, допомога Україні буде тривати. Західні країни мають виробляти більше озброєння. Державний міністр збройних сил Сполученого Королівства Джеймс Хіппі заявив на Варшавському форуму безпеки, що Україну треба підтримувати в боротьбі "сьогодні ввечері, і завтра, і післязавтра, і після післязавтра".

Україні вже довелося відкласти початок літнього контрнаступу, щоб отримати більше боєприпасів та озброєння, РФ за цей побудувала значні укріплення на захопленій території.

"Нездатність забезпечити своєчасні закупівлі та поставки може підірвати важливі українські операції з повернення додаткових територій або захисту від потенційних майбутніх російських наступів", — написав заступник міністра оборони США Майкл МакКорд у листі до керівництва Конгресу.

Для України питання боєприпасів та зенітних ракет для ППО є критичним та невідкладним, бо РФ продовжує бомбардувати країну.

Нагадаємо, 4 жовтня в ГУР заявили, що "утилізацією боєприпасів" в Криму ховають "прильоти", які не спрацювали.

3 жовтня британські ЗМІ писали, що Велика Британія не зможе передавати Україні системи ППО і боєприпаси через відсутність вільних запасів.