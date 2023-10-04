Висадка десанту в Криму: у РФ заявили, що захопили полоненого, який розповів про цілі ДРГ

Українська ДРГ нібито намагалася проникнути на територію Криму неподалік села Оленівка, її виявили російські прикордонники в районі мису "Прибійний".

Російські окупанти заявили, що знищили українських диверсантів, які на катерах намагалися прорватися на півострів через мис Тарханкут в ніч проти 4 жовтня та захопили одного з них в полон. Про це повідомляє російське видання Shot.

"Одного з диверсантів, які напали сьогодні вночі на Крим, було взято в полон. На допиті він розкрив цілі ДРГ. Полонений заявив, що група мала зняти фото та відео на тлі прапора України на території республіки Крим", — пише видання.

На оприлюднених кадрах затриманий чоловік говорить, що працює на ГУР Міноборони, але називає номер військової частини ЗСУ, і що їхня група прямувала до Криму з Одеської області з населеного пункту Вілкове через Дунай. Він сказав, що група складалася з 16 осіб.

Наприкінці відео окупанти показали кадри з прапором підрозділу ГУР "Артан", який нібито вказує, що саме цей підрозділ проривався до Криму, та цивільний біло-синій скутер без будь-яких розпізнавальних знаків.

Видання повідомляє, що українська ДРГ намагалася проникнути на територію Криму неподалік села Оленівка, її виявили російські прикордонники в районі мису "Прибійний".

"Близько 03:45 за підтримки ВКС було знищено 13 диверсантів. При собі у них були гвинтівки M4 та SCAR (на фото) та уламкові гранати. З боку співробітників прикордонної служби поранених та загиблих немає", — пише видання.

У ГУР Міноборони повідомили 4 жовтня, що в Криму спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура десантувались на території Кримського півострова та завдали вогневого ураження по цілях окупантів. Деталі спецоперації не повідомляються.

Нагадаємо, що СБУ знищила ППО С-400 "Тріумф" росіян та влаштувала блекаут на Бєлгородщині.

Раніше повідомлялося, що у окупованому місті Токмак у Запорізькій області у росіян почалася паніка. Спочатку вони вивезли свої родини, а зараз заходилися проводити "евакуацію" навчальних закладів.