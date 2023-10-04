На Луганщині знищили російський танк з мінним тралом: що відомо (фото, відео)

На тимчасово окупованих територіях Збройні сили Російської Федерації почали частіше використовувати мінні трали, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

У Луганській області могли знищити російський танк з колійним мінним тралом КМТ-7. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в Telegram.

"Знищення російського танка в Луганській області та знову з мінним тралом", — сказав Олександр Коваленко.

Він зазначив, що не може підтвердити чи спростувати, що це є КМТ-7, оскільки здалеку його можна сплутати з ТМТ-К, Т-72Б3 або Т-80БВМ. Проте Коваленко наголосив на тому, що на тимчасово окупованих територіях Збройні сили Російської Федерації почали частіше використовувати мінні трали.

"Що трапилося? Українських мін побільшало в несподіваних місцях чи у своїх "закладках" плутаєтесь?" — запитав оглядач.

Також з'явилося відео зі знищенням російського танку. В ролику видно, як після влучного удару ворожа техніка задимілася. Після чого танк вибухнув та ще якийсь проміжок часу горів. Коли вогонь став не таким сильним, з російського танку вийшов військовий РФ та намагався втекти з місця.

Колійний мінний трал КМТ-7: що про нього відомо

КМТ-7 призначений для розвідки мінних полів та створення колійних проходів. КМТ-7 — це навісне обладнання на танк, яке призначене для пророблення колійних проходів у мінних полях з протитанкових, протигусеничних та протиднищових мін. Його можна використовувати разом із танками Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-72Б, Т-80, Т-90, Т-90С. Принцип його роботи полягає в примусовому підриві міни при наїзді на неї ковзанкою тралу. Також встановлюється ножовий трал за катками, який є страховим у випадку пропуску міни. Між катковими секціями встановлюються відкидні штанги для тралення протиднищових штирьових мін.

КМТ-7

Мінний трал ТМТ-К: що відомо

ТМТ-К призначений для виробництва колійного проходу в мінних полях. Він підходить для танків Т-72, Т-80 та Т-90 й броньованої машини розмінування БМР-3. Він забезпечує тралення протигусеничних, протиднищових та протибортових мін різних типів, обрив проводів для підриву мін та фугасів, накид різних типів.

ТМТ-К

Танк Т-72Б3: що відомо

Модифікація російського танку Т-72Б3 розроблена для альтернативи основному танку Т-90А. Основною зброєю є 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-5 з покращеною балістикою та ресурсом. У танку встановлено метеодатчик і балістичний обчислювач. Також було вдосконалено стабілізатор озброєння, введено автомат супроводу цілі.

Т-72Б3 Фото: З відкритих джерел

Т-80БВМ: що відомо

Т-80БВМ — модернізація російського танка Т-80БВ сімейства танків Т-80. Танк оснащений 7,62-мм кулеметом Калашнікова та 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М-5. Також він оснащений новим прицілом "Сосна-У".

Т-80БВМ

Нагадаємо, 4 жовтня з'явилося відео, на якому бійці третього окремого полку Сил спеціального призначення знищили міномети 120 калібру та склад боєприпасів російський військових у Донецькій області.

2 жовтня бійці групи "Асгард" підрозділу "Очі" та Третьої Окремої штурмової бригади "Крила" показали знищення російського танку Т-72. Крім цього, військові уразили важку автомобільну техніку.