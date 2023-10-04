"Акт безсилля": у ВМС відповіли, чому РФ завдає авіаударів по острову Зміїний (відео)

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, росіяни намагаються контролювати повітряний простір, тому періодично використовують літаки для ведення розвідки.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що російські авіаційні удари, які почастішали останнім часом по звільненому від окупантів острову Зміїний, більше схожі на акти безсилля. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук на брифінгу.

Згідно з його заявою, військові успішно звільнили акваторію від російських окупаційних кораблів, просуваючись на 100 морських миль від південного узбережжя України. Однак спікер також зазначив, що, як і раніше, є проблеми з російською авіацією.

"Вони намагаються контролювати повітряний простір. Періодично там перебувають їхні літаки: ведуть розвідку і завдають вогневого ураження. З огляду на те, що бомбити там більше нічого, в принципі, ось вони і бомблять острів Зміїний", — підкреслив Плетенчук.

Нагадаємо, 20 вересня Головне управління розвідки Міноборони показало підрозділ NBD зі спецпідрозділу "Тимура", який звільнив острів Зміїний.

Раніше, 23 серпня, спецпідрозділ ГУР Міноборони "Артан" опублікував кадри з місця зіткнення з літаком ЗС РФ біля острова Зміїний.