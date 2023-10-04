"Закликати більше молоді": у ЗСУ відреагували на висловлювання Воллеса про мобілізацію в Україні

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, в українській армії воюють усі вікові категорії, оскільки є ті, хто добровільно поїхав на фронт у 19 і 20 років.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко висловив свою реакцію на заклик колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса до українського президента Володимира Зеленського посилити мобілізацію в Україні. Він наголосив, що Україна очікує на підтримку від своїх партнерів в оборонній сфері, однак питання мобілізації здатна вирішити самостійно. Про це Іван Тимочко сказав в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Кого призвати, ми вирішимо самі, а ви нам допоможіть більше зброєю, технічними засобами. А кого за цю зброю і засоби посадити, які вікові категорії, ми вирішимо самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних. І це знає насправді найкраще наша Ставка головнокомандувача, Генеральний штаб", — заявив він.

Також Тимочко підкреслив, що наразі розглядають законопроєкт, спрямований на скорочення віку призову в армію з 25 років.

"Але президент його не підписав. Я впевнений, що в нього є для цього певні мотиви. Тому що до цього призовний вік — з 27 років. Що стосується вікових категорій, ми повинні враховувати той момент, що генофонд у будь-якому разі потрібно зберігати. З іншого боку, якщо на це озиратися, то можна втратити цілу державу і тоді не стоятиме питання збереження генофонду, нації як такої...", — зазначив голова Ради резервістів.

Крім того, він додав, що в українських збройних силах сьогодні служать представники всіх вікових категорій, оскільки серед них є ті, хто добровільно долучився до армії вже у віці 19 чи 20 років.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав українську владу до активної мобілізації молоді, щоб не допустити зниження темпу контрнаступу. За його словами президенту України Володимиру Зеленському слід "переглянути масштаби української мобілізації".

Раніше повідомлялося, що в Україні триває мобілізація чоловіків, які не мають досвіду загальновійськової підготовки. За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, такі чоловіки проходять навчання протягом щонайменше одного місяця в навчальних військових частинах або у вищих навчальних військових закладах.