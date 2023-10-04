Вибухи в Криму: у Севастополі повідомляють про стрілянину й потужну вибухову хвилю, — соцмережі

За повідомленнями російських пабліків, вибухи в районі Козачої бухти були настільки сильними, що у квартирах тряслися вікна та двері.

Місцеві пабліки повідомляють про серію вибухів і стрілянину в Севастополі, що в окупованому Криму. Зокрема, проросійський Telegram-канал "ЧП Севастополь" 4 жовтня повідомив про потужний вибух у Козачій бухті.

Так, о 16:19 з'явилося повідомлення про "хлопок" у районі мису Фіолент, тієї ж хвилини почали надходити повідомлення про вибух та стрілянину, які чули в різних районах міста.

Повідомляють, що вибух у районі Козачої бухти був настільки сильним, що у квартирах місцевих жителів нібито затряслися вікна та двері.

Пізніше в Telegram-каналі Кримський вітер повідомили про вибухи в Гагарінському районі Севастополя.

Нагадаємо, 4 жовтня в Головному управлінні розвідки поділилися деталями спецоперації з висадки українських спецпризначенців у західній частині Кримського півострова. За слова представника розвідки Андрія Юсова, росіяни зазнали втрат у живій силі, проте не обійшлося без втрат з українського боку.

Також росЗМІ повідомили, що ЗС РФ нібито знищили групу українських десантників, які намагалися прорватися на півострів через мис Тарханкут.