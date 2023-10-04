До 10 суден: росіяни знову посилили охорону Кримського мосту, – ВМС

За даними речника відомства Дмитра Плетенчука, російські окупанти вивели для забезпечення охорони Керчинського мосту 4 кораблі та 5 катерів.

Окупанти знову посилюють охорону незаконно збудованого Керченського мосту. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його даними, російські військові вивели для забезпечення охорони мосту чотири кораблі та п’ять катерів.

"Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був такої перерви, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо", – заявив Плетенчук.

Також речник Військово-морських сил ЗСУ додав, що в Чорному морі наразі перебуває до 5 ворожих кораблів.

Плетенчук підкреслив, що ситуація залишається складною, але контрольованою.

Висадка ГУР в Криму: деталі

Нагадаємо, 4 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецпризначенці висадилися в окупованому Криму.

Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

Зазначимо, що це вже не перший відомий випадок висадки спецпідрозділів ГУР в окупованому Криму. Раніше, 24 серпня, жителі окупованого Криму повідомили українським ЗМІ про стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що ГУР реалізував спецоперацію: завдання виконали, загиблих не було.