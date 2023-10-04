"До кінця року їх буде ще більше": Зеленський попередив про ядерні погрози Путіна

Російська Федерація має намір посилити ядерні загрози через відсутність перемог на фронті у боях з українськими військами.

Очільник Кремля Володимир Путін посилює ядерні загрози, до кінця року їх буде ще більше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.

З його слів, росіяни демонструють свою слабкість, коли починають говорити про ядерну зброю. До таких дій вони вдаються, оскільки битва на полі і дипломатія не дали результатів, яких вони прагнули.

"До кінця року буде більше ядерних загроз, за даними нашої розвідки", – зазначив керівник держави.

Зеленський прокоментував й український контрнаступ. Він зазначив, що наступальні дії українських військ триватимуть й надалі. З його слів, усі хотіли б бачити швидкі результати на полі бою, але це занадто масштабні бойові дії. Керівник держави наголосив, що українці втомилися, але мають високий рівень мотивації проти російських загарбників.

"Ми робимо все, щоб дати відсіч ворогові", – додав Зеленський.

Скільки росіян підтримують ядерний удар по Україні

За даними соціологів, літні росіяни частіше виступали за застосування ядерної зброї на території сусідньої країни, ніж молоді. Соціологічне опитування компанії Russian Field, яке було проведене у червні, показало, що 16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним.

Нагадаємо, Росія готується, або вже випробувала, міжконтинентальну крилату ракету "Буревісник" з ядерною установкою, дальність польоту якої може бути понад 3000 км. Ядерний заряд у горезвісної російської міжконтинентальної ракети "Буревісник" менший, ніж у інших видів озброєння РФ. Попри це, вона може знищити цілий район міста. США і НАТО отримали хороший сигнал, адже в разі удару по Україні, від радіації постраждають західні країни.