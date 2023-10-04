"Багатопросторові операції": Генштаб ЗСУ повністю переграє Генштаб РФ, – Годжес (відео)

Щоразу, коли черговий безпілотник змушує аеропорти в Москві зупиняти роботу, як вважає генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, це тиск, який має економічний і психологічний тиск, а це все — частина контрнаступу.

Військове командування України виявилося на голову вищим за російське, оскільки РФ зосереджена на протидії українським сухопутним операціям в той час, коли Україна проводить так звані "багатопросторові операції". Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю "Телебаченню Торонто" на YouTube.

З його слів, росіяни навіть не знають, звідки саме їх атакуватимуть. Вони, як й інші і сторонні спостерігачі, зосереджені на наземному наступі України. Уся увага фактично прикута до проходження через мінні поля та траншеї на Запорізькому напрямку.

"Звичайно, це є важливою частиною контрнаступу, але це тільки одна частина", – пояснив він.

Годжес уточнив, що українські війська застосовують "багатопросторові операції" у війні проти РФ. Тактику українці перейняли у НАТО, зокрема у США.

"Україна робить це на очах у всього світу просто зараз", – заявив генерал-лейтенант у відставці.

Бен Годжес не вважає контрнаступ ЗСУ провальним. З його слів, спостерігаються одночасно сплановані дії в повітрі, на суші, на морі. Не менш важливою є й реалізація відповідних заходів у кіберпросторі. Увесь комплекс заходів створює шалений тиск на російський Генштаб. Щоразу, коли черговий безпілотник змушує аеропорти в Москві зупиняти роботу, це тиск, який має економічний і психологічний тиск, а це все — частина великої наступальної операції.

"Коли мене запитують, як іде контрнаступ, я кажу, що йде він чудово", – повідомив Годжес.

Нагадаємо, 1 вересня Годжес розкритикував заклики поступитися Кримом Росії "заради миру". На його думку, Україна не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Кримський півострів не буде деокуповано.