Україна почала випуск ППО разом зі США: перші результати будуть до кінця 2023 року, — Камишин

За словами очільника Міністерства стратегічних галузей промисловості, про україно-американський збройовий проєкт домовилися під час візиту до Вашингтона президента Володимира Зеленського. У сусідній країні випускатимуть боєприпаси.

Керівник Міністерства стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин розповів про те, які різновиди зброї в найближчій перспективі Україна почне випускати спільно зі США. Про це повідомляє NV.

Україна і США запустять спільне виробництво систем ППО на території України, уточнив керівник міністерства. Домовленостей про це вдалося досягти під час нещодавнього візиту до США президента Володимира Зеленського.

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове запевнення у продовженні фінансової та військової підтримки, — повідомив міністр. — Але й у готовності працювати над спільним виробництвом систем ППО".

Він додав, що роботи в цьому напрямі вже ведуться. До кінця 2023 року вже мають з'явитися і перші результати. У найближчі кілька років будуть випускатися більш "складні системні речі".

За даними джерел журналістів, заплановано і спільний випуск боєприпасів, але промислові потужності розмістять у сусідній з Україною країні. Є також аналогічний проєкт із випуску запчастин для військових вертольотів.

Нагадаємо, що західні запаси зброї вичерпуються. За словами західних чиновників, склади озброєнь у Європі й раніше були неповними, тепер же зброї ще менше.

Також повідомлялося, що у РФ виробництво дронів Shahed для конспірації прикривають "моторними човнами" і "цивільними БПЛА". Автори, які провели журналістське розслідування, повідомили про деталі виробництва дронів на території РФ. До заводу безпілотників мають стосунок такі місцеві виробники, як Albatros, AviatestAero і Supercam.