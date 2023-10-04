Коли у ЗСУ з'являться безпілотники Akinci: експерт назвав умови

За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, йдеться про досить складний дрон, який навряд чи буде готовим одразу ж, коли на заводі переріжуть червону стрічку.

Перш ніж в України з'явиться новітній турецький безпілотник Akinci, потрібно буде добудувати в Україні завод турецької компанії Baykar. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

Минулого тижня гендиректор турецької компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що в арсеналі ЗСУ в найближчому майбутньому може з'явитися новітній безпілотник Bayraktar Akinci.

"Щодо Bayraktar Akinci питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре розуміються на тому, що ми виробляємо й у що інвестуємо", — пояснив він.

Коли у ЗСУ з'явиться дрон Akinci

У липні розпочалося будівництво заводу, яке триватиме протягом півтора року. Сума інвестицій у завод склала 100 млн доларів. До всього іншого, в Київській області з'явиться і технопарк на 300 тисяч кв. м.

Експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив, що йдеться про досить складний дрон, який навряд чи буде готовим одразу ж, коли на заводі переріжуть червону стрічку.

"Очевидно, спочатку розгорнуть виробництво і викотять перші Bayraktar TB2, а локалізація Akinci стане наступним кроком", — пояснив аналітик.

За його словами, це цілком логічно, тому що потрібно спочатку зрозуміти, скільки буде випускатися TB2 на українських потужностях і коли потрібно буде переходити до Akinci.

Поки не варто говорити про масштаби та обсяги випуску.

"Зрештою якогось експортного постачання Akinci поки що не спостерігалося. Були якісь сигнали, що першим може отримати Азербайджан, але поки що без підтверджень", — пояснив експерт, додавши, що розраховувати, що ЗСУ просто передадуть високотехнологічні безпілотники, не варто.

Нагадаємо, що ударному БПЛА Akinci під час випробувань вдалося вразити ціль на відстані 140 км.

Раніше повідомлялося, що дрони Bayraktar отримали інноваційний "радіощит".