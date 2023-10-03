ЗС РФ можуть зустрітися з Bayraktar Akinci: що відомо про можливості перспективних БПЛА

Ударному безпілотнику під час випробувань вдалося вразити ціль на відстані 140 км. Також відомо про успішний пуск надзвукової керованої ракети класу "повітря-земля" TRG-230-IHA.

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Турецька військова компанія Baykar Makina не виключає можливості забезпечення Сил оборони України перспективними важкими ударними безпілотниками Bayraktar Akinci. Таким чином російські війська можуть зустрітися з турецькими БПЛА, які показали свою ефективність у бойових ситуаціях. Про те, з якими можуть проблемами зіткнутися росіяни розповіли оглядачі Bulgarian Military.

У матеріалі йдеться про те, що глава компанії Baykar Makina Халук Байрактар в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що турецькі БПЛА активно застосовуються на полі бою.

"Наші дрони активно використовуються на полі бою, і ми намагаємося підтримувати технічні характеристики наших систем", — пояснив Байрактар.

Водночас перспективні безпілотники Akinci відрізняються від уже відомих TB2. Однією з основних відмінностей є їхній розмір і вантажопідйомність. Bayraktar TB2 — це менший дрон з максимальною злітною масою близько 650 кг, а Akinci — більший дрон з максимальною злітною масою близько 4500 кг.

На думку експертів, Akinci спроектований як більш універсальний і досконалий безпілотник, здатний виконувати ширший спектр завдань, включно з радіоелектронною боротьбою, радіорозвідкою і боєм "повітря-повітря".

Перспективний БПЛА має досконаліший набір датчиків, включно з радаром із синтезованою апертурою більшої площі, засоби електронної підтримки та можливості радіоелектронної боротьби.

Потенціал Akinci

Щодо бойового застосування експерти зазначили, що під час випробувань дрону Akinci вдалося вразити ціль на відстані 140 км, після чого він успішно приземлився на точці зльоту. Також дрон успішно здійснив випробувальний запуск надзвукової керованої ракети класу "повітря-земля" TRG-230-IHA.

"Велика тривалість польоту, висока вантажопідйомність і здатність нести різні типи боєприпасів зробили цей безпілотник цінним помічником на полі бою", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Baykar отримала ліцензії на складання безпілотників Bayraktar в Україні. Влада Туреччини дозволила виробляти моделі TB2 і Akinci на заводі Avia Ventures, який має почати працювати у 2025 році.