Україні першою у світі дозволили випускати дрони Акіпсі: Байрактар розкрив плани (відео)

Виробник популярних у ЗСУ безпілотників Bayraktar TB2 упевнений, що перші ударні дрони український завод випустить уже 2025 року.

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Україна стала першою країною у світі, де турецька компанія Baykar Makina може запустити виробництво новітніх безпілотників Bayraktar Акіпсі на своєму заводі. Про це Халюк Байрактар, генеральний директор компанії, заявив журналістам "Радіо Свобода" в кулуарах Міжнародного форуму оборонних стратегій.

Які безпілотник Baykar Makina вироблятиме в Україні

За попереднім задумом у такому центрі вестимуть виробництво безпілотника Bayraktar TB2, важкого ударного БПЛА Akıncı і безпілотного винищувача Kızılelma. Халюк Байрактар підтвердив, що такі плани у компанії дійсно є, і вони цілком реалізовані.

"Щодо Bayraktar Акіпсі, це питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре розуміються на тому, що ми виробляємо і у що інвестуємо. Тому наш план — виробляти всі системи, які ми маємо, тут (в Україні, — ред.)", — акцентував Халюк Байрактар.

Він уточнив, що Baykar Makina отримала всі необхідні дозволи для такого виробництва. Тому компанія може повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також у новому центрі, коли він запрацює, можна буде повністю виробляти Bayraktar Аkinсі.

"Україна є першою країною, яка має такий дозвіл. Тому що в оборонному співробітництві потрібні державні дозволи, а ми маємо цей дозвіл", — сказав він. Утім, наголосив, що питання з виробництвом Akıncı в Україні поки що остаточно не вирішене.

Bayraktar TB2 — це середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту (MALE). Він здатний перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 8,2 км. Дальність управління становить до 150 км. Bayraktar TB2 оснащений різними системами озброєння, включно з керованими ракетами класу "повітря-земля" Roketsan MAM-L і MAM-C, а також плануючими бомбами MAM-L.

Bayraktar TB2 широко використовувався в бойових діях у Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Він показав високу ефективність у знищенні бронетехніки, артилерійських позицій і живої сили противника. В Україні Bayraktar TB2 застосовується для завдавання ударів по російських військах із самого початку вторгнення. Він зіграв важливу роль у знищенні російської техніки та озброєння, а також у зниженні морального духу російських солдатів.

Akıncı. Виробник запевняє, що цей дрон — найдорожча і "найпотужніша" турецька розробка за останні 50 років. Стверджується, що безпілотник-винищувач може скинути заряд "у будь-якій точці світу" (імовірно, тут мається на увазі високоточність апарату). Робиться акцент і на тому, що він працює на базі штучного інтелекту, а потужний двигун дає можливість без проблем спрямовувати його в будь-які точки загострення військових конфліктів.

Вага цього безпілотника дорівнює 5,5 т, вага корисного навантаження становить 1,3 т. У рух пристрій приводять два турбогвинтові двигуни потужністю 450 к.с. або 750 к.с. (залежить від конфігурації). Максимальна висота, досягнута під час випробувань, — 13,7 км. На борту є радар "повітря-повітря", датчики для обходу перешкод, радар із синтезованою апертурою, завдяки якому виконують обробку радіолокаційних зображень з метою поліпшення роздільної здатності та деталізації.

Kızılelma — це перший у Туреччині безпілотний винищувач, який перебуває на стадії розробки та виробництва. Уже виготовлено два прототипи цього літака. Призначений для виконання бойових завдань у повітрі за допомогою штучного інтелекту і для нанесення ударів по наземних цілях. Літак має низьку радіолокаційну помітність, що дає йому перевагу в умовах поганої видимості. Крім того, літак здатний злітати та сідати на кораблі з короткими злітно-посадковими смугами, що підвищує його гнучкість і оперативність на полі бою. Цей винищувач має злітну вагу 8,5 т і вантажність 1,5 т.

Завод Baykar в Україні: яким він буде

За словами гендиректора компанії, завод із виробництва турецьких безпілотників уже будують, і в цей проєкт вкладено значні інвестиції — 100 мільйонів доларів.

"Це було інвестиційне рішення, ухвалене перед війною між нашими країнами. Тому ми не зупиняємо розпочате лише через ситуацію, що склалася, а продовжуємо працювати. Триває велика війна, тому непросто вести будівельні роботи так, як нам би цього хотілося, але ми продовжуємо інвестувати, і ми віримо в майбутнє України, ми віримо у співпрацю наших країн", — сказав Халюк Байрактар.

Завод із виробництва турецьких безпілотників уже будують, і в цей проєкт вкладено значні інвестиції Фото: Defense Express

3 лютого 2022 року, всього за місяць до масштабної війни, щоб підтримати інвестиції в Україну, механізми стимулювання, між країнами було укладено рамкову угоду у сфері аерокосмічних та інших високих технологій. І ця угода набула чинності після схвалення українською та турецькою владою.

У травні 20223 року від Baykar Makina почали надходити перші інвестиції. Фінансова підтримка спрямована насамперед на створення виробничої лінії з виготовлення безпілотників. Гендиректор компанії зазначає, що планує завершити будівництво заводу за півтора року. Водночас виробник безпілотників усвідомлює всі ризики, пов'язані з втіленням у життя такого проєкту під час бойових дій на території України.

"Безумовно, є ризики через війну, є супутні ризики через людські ресурси, які є необхідними зараз і на яких усі також зосереджені", — зазначив Халюк Байрактар під час Міжнародного форуму оборонних стратегій, що пройшов 29 вересня в Києві.

Площа центру Baykar в Україні буде понад 30 тисяч кв. метрів, а кількість українських спеціалістів, інженерів і техніків має становити понад 300 осіб. Фото: Defense Express

Дещо раніше, на початку вересня, гендиректор Baykar Makina розповів виданню Defense Express ексклюзивні подробиці про те, що буде являти собою завод з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.

За його словами, загальна площа центру Baykar в Україні буде понад 30 тисяч, а кількість українських спеціалістів, інженерів і техніків має становити понад 300 осіб.

Крім того, медіа опублікувало макети майбутнього українського центру Baykar, у якому вестимуть не тільки розробку, а й виробництво безпілотників.

Так має виглядати завод Baykar в Україні, коли його будівництво буде закінчено Фото: Defense Express

Baykar Makina: що це за компанія

Зазначимо, що Baykar — це турецька авіабудівна компанія, заснована 1984 року підприємцем Оздеміром Байрактаром. Спочатку концентрувалася на виробництві запчастин для автомобілів: двигунів, помп і запчастин. Метою компанії було забезпечення локалізації автомобілебудування в Туреччині.

У 2000-х почала розвиватися на ринку авіабудування і почала розробку власних моделей БПЛА. Для цього було побудовано власний R&D центр. Поступово змогла створити перші дослідні зразки, освоїти виробництво авіаційних компонентів і приєднатися до військових проєктів турецької армії. Поступово авіабудування стало основним напрямком компанії та витіснило всі інші напрямки. Наразі є потужним виробником як для внутрішнього ринку Туреччини, так і на експорт різних типів військових БПЛА та озброєння до них.

Нагадаємо, у другій половині червня вперше стало відомо, що турецька компанія Baykar отримала ліцензії на складання дронів Bayraktar в Україні. Влада Туреччини дозволила виробляти безпілотники Bayraktar TB2 і Akinci на заводі Avia Ventures, який має почати працювати 2025 року. Відомо, що будівельники вже виконали майже всі підготовчі роботи.

А дещо раніше, наприкінці січня 2023 року український посол у Туреччині Василь Боднар повідомив про завершення проєкту будівництва заводу Baykar в Україні. За його словами, підприємство має запрацювати до 2025 року з частковою локалізацією виробництва.