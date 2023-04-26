Безпілотний винищувач Kizilelma та дрон Akinci навчилися працювати в парі (відео)

Успішні випробування двох потужних безпілотних систем, які працюють спільно провели турецькі військові.

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Турецький безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma та величезний ударний дрон Bayraktar Akinci вперше здійснили спільний політ у режимі роботи в парі, повідомляє Defense Mirror. Випробування пройшли на полігоні "Акінджі" в районі Чорлу північно-західної провінції Текірдаг.

Bayraktar Kizilelma — це перший у Туреччині безпілотний винищувач, який перебуває на стадії розробки та виробництва. Вже виготовлено два прототипи цього літака. Уже завтра всі охочі зможуть побачити ці безпілотники на аеродромі "Ататюрк" у межах фестивалю ТЕКНОФЕСТ.

Безпілотний винищувач на цей момент уже пройшов безліч випробувань. Серед них тестові польоти й маневри на високих швидкостях із прибраним шасі, під час яких безпілотний винищувач досягав швидкості 630 км/год.

Безпілотний винищувач Kizilelma оснастять штучним інтелектом Фото: Bayraktar Technologies

Bayraktar Kizilelma призначений для виконання бойових завдань у повітрі за допомогою штучного інтелекту й для завдання ударів по наземних цілях. Літак має низьку помітність радіолокації, що дає йому перевагу в умовах поганої видимості. Крім того, літак здатний злітати й сідати на кораблі з короткими злітно-посадковими смугами, що підвищує його гнучкість і оперативність на полі бою.

Цей винищувач має злітну вагу 8,5 т і вантажність 1,5 т. Інженери обіцяють оснастити його всіма сучасними системами зв'язку, щоб безпілотний винищувач став функціональною бойовою одиницею в складі автономного флоту Туреччини.

Спільне випробування Kizilelma й Akinci

Раніше Фокус повідомляв, що Румунія терміново закуповує "Байрактари" на $321 млн: збирається посилювати свою армію.