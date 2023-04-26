Беспилотный истребитель Kizilelma и дрон Akinci научились работать в паре (видео)

Успешные испытания двух мощных беспилотных систем работающих совместно провели турецкие военные.

Related video

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma и огромный ударный дрон Bayraktar Akinci впервые совершили совместный полет в режиме работы в паре, сообщает Defense Mirror. Испытания прошли на полигоне Акынджы в районе Чорлу северо-западной провинции Текирдаг.

Bayraktar Kizilelma — это первый в Турции беспилотный истребитель, который находится на стадии разработки и производства. Уже изготовлено два прототипа этого самолета. Уже завтра все желающие смогут увидеть эти беспилотники на аэродроме Ататюрк в рамках фестиваля ТЕКНОФЕСТ.

Беспилотный истребитель к этому моменту уже прошел множество испытаний. Среди них тестовые полеты и маневры на высоких скоростях с убранным шасси при которых беспилотный истребитель достигал скорости 630 км/ч.

Беспилотный истребитель Kizilelma оснастят искусственным интеллектом. Фото: Bayraktar Technologies

Bayraktar Kizilelma предназначен для выполнения боевых задач в воздухе с помощью искусственного интеллекта и для нанесения ударов по наземным целям. Самолет имеет низкую радиолокационную заметность, что дает ему преимущество в условиях плохой видимости. Кроме того, самолет способен взлетать и садиться на корабли с короткими взлетно-посадочными полосами, что повышает его гибкость и оперативность на поле боя.

Этот истребитель имеет взлетный вес 8,5 т и грузоподъемность 1,5 т. Инженеры обещают его оснастить всеми современными системами связи, чтобы беспилотный истребитель стал функциональной боевой единицей в составе автономного флота Турции.

Совместное испытание Kizilelma и Akinci.

Ранее Фокус сообщал, что Румыния срочно закупает Байрактары на $321 млн: собирается усиливать свою армию.