Окупанти щось замислили: з окупованого Токмака виїхали працівники ФСБ (відео)

Адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти без пояснень наказали не виходити на роботу протягом двох днів.

В окупованому Токмаку відбувається щось підозріле. Спочатку окупанти вивезли свої родини, а потім людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Також спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ. Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я" розповів начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб.

"Всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів. Без пояснень. Може, провокація буде. Я точно знаю, що деякі ФСБвці виїхали з Токмака, але кажуть нібито до кінця тижня повернуться", – розповів посадовець.

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров раніше повідомив, що навколо Токмака окупанти заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. У своєму телеграм-каналі він написав, що спочатку загарбники вивезли органи влади та евакуювали свої родини, а зараз почали вивозити заклади освіти.

Нагадаємо, що в окупованому місті Токмак Пологівського району Запорізької області 4 жовтня пролунала серія вибухів. Причиною вибухів стали дії Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ в межах контрнаступу готуються до подальших дій, створюючи активні рубежі. ЗС РФ намагаються заповнити втрати в Запорізькій області поблизу Вербового.