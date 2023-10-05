Мобілізація в Україні: коли жінки можуть отримати повістки

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися, не подаючи військовий квиток, але роботодавець їх попереджатиме, що буде зобовʼязаний повідомити про них ТЦК та СП.

Від 1 жовтня жінки з медичною та фармацевтичною освітою віком від 18 до 60 років зобов’язані стати на облік до Терцентрів комплектування. Втім, це не значить, що жінку одразу мобілізують. Про це інтерв'ю "Телеграфу" сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

За його словами, взяття жінок-медиків та жінок-фармацевтів на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією. Вона визначена в Законі "Про військовий обов’язок і військову службу" ще від 1992 року.

"У пункті 11 ст.1 змінювали перелік спеціальностей, але у результаті на сьогодні ми маємо майже те ж саме, що й 31 рік тому — обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони, можуть стати на облік за бажанням", — сказав він.

Роман Істомін зазначив, що до 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися, не подаючи військовий квиток. Втім, роботодавець їх попереджатиме, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про них ТЦК та СП.

Чи можуть жінці вручити повістку?

Речник Полтавського обласного ТЦК зауважує, що поки що під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, але можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Також жінки можуть добровільно підписати контракт.

"Більшість осіб жіночої статі, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення. Зокрема, у разі, якщо жінка одна виховує неповнолітню дитину, дитину з інвалідністю чи є мамою трьох дітей. Якщо у подружжя військовозобов’язаних є на утриманні неповнолітня дитина, то призваним до ЗСУ може бути лише один з батьків. Але якщо дитина в такій родині вже доросла, і також підлягає мобілізації, то призвати можуть всіх трьох", — говорить Роман Істомін.

Нагадаємо, що у Раді запропонували змінити вік придатності до мобілізації. Чоловіки від 60 до 70 років можуть служити в ЗСУ, якщо мають високу професійну підготовку, визнані військово-лікарською комісією придатними та виявили особисте бажання служити.

Раніше повідомлялося, що 2 жовтня екскомандир взводу "Айдару" Євген Дикий заявив, що до лав ЗСУ потрібно набрати від 800 тисяч до 1 мільйона осіб для бойових підрозділів. На його думку, країні потрібна велика домобілізація.