Блокаду зняли, але ризики залишились: у Великій Британії попередили про атаки ЗС РФ на судна

Британська розвідка з’ясувала, що російські окупанти можуть уразити мінами цивільні судна в Чорному морі. Повідомляється, що в ударах РФ планує звинуватити українців.

Розвідка британського Міністерства оборони отримала дані про те, що ЗС РФ можуть атакувати цивільні судна у Чорному морі. Для цього країна-агресорка може використати морські міни. Про загрозу 4 жовтня попередили на урядовому сайті Великої Британії.

За інформацією британської розвідки, Росія може встановити морські міни на підходах до українських портів, щоб уразити цивільні судна. Відповідальність за це окупанти збираються перекласти на Україну.

"Велика Британія вважає, що Росія намагається націлити на цивільні судна, що проходять через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це продовжить спроби Росії тиснути на українську економіку. Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підкреслив, що такі плани президента РФ Володимира Путіна підтверджують його "повне ігнорування життя цивільного населення".

"Світ спостерігає — і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники разом виступаємо проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні та, таким чином, решті світу", — додав голова МЗС Великої Британії.

Нагадаємо, 21 вересня тимчасовим гуманітарним коридором, створеним ВМС ЗСУ, вийшло до Босфору перше вантажне судно — Resilient Africa. Воно вивезло з українського порту 3000 тонн зерна.

Станом на 2 жовтня цим коридором пройшли 10 кораблів. Повідомлялося, що смілива ставка України на власний коридор виправдовується, а світові страхові компанії відновлюють покриття ризиків.