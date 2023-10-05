Атака БПЛА по Курській області: майже 70 населених пунктів залишилося без світла (фото)

Місцева влада також повідомила, що прикордонне місто Рильськ нібито обстріляли касетними боєприпасами, внаслідок чого постраждала жінка та цивільна інфраструктура.

У Курській області безпілотники вдарили по електропідстанції. В результаті чого 67 населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомило видання Shot.

"67 населених пунктів залишилися без електрики після атаки ЗСУ на електропідстанції у Курській області", — йшлося в повідомленні.

За даними видання, о першій годині ночі БПЛА скинув два вибухові пристрої на центральну електропідстанцію міста Суджа Суджанського району, що за 12 кілометрів від кордону. Тоді без електрики залишилося 14 населених пунктів. Ніхто з людей не постраждав.

Також о третій годині ночі безпілотник скинув два саморобні вибухові пристрої на центральну електропідстанцію селища Глушково Глушківського району, що за 6 кілометрів від державного кордону. В результаті без електрики залишилося 53 населені пункти, постраждалих немає.

Також губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що місто Рильськ нібито обстріляли касетними боєприпасами. Він звинуватив у цьому Україну.

"Прикордонне місто Рильськ обстріляне касетними боєприпасами з боку України", — сказав Роман Старовойт.

Він зазначив, що жінка отримала уламкові поранення середнього ступеня тяжкості, її доставили до Рильської центральної районної лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу. Також пошкодження зазнали будинки, господарські будівлі та автомобілі в різних частинах міста.

Крім цього, були знайдені боєприпаси, які не розірвалися, на місці працюють сапери.

На момент публікації матеріалу командування Сил оборони України офіційно не коментувала звинувачення РФ в масованих ударах по Курській області.

Наслідки обстрілу в Рильську Знайдений уламок у Курській області

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 жовтня безпілотники атакували три райони Курської області — Суджанський, Коренівський та Грушнівський. Після атаки відбулося виключення електропостачання в деяких населених пунктах.

29 вересня військовий експерт і аеророзвідник Андрій Коваленко повідомив, що війну вже відчули в Курську, Підмосков'ї, Тулі та інших містах Росії. Також ЗСУ завдають щоденних атак БПЛА у зонах бойових дій.