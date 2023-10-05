"Не буде такого радикалізму": Данілов поділився планами щодо українців в окупації (відео)

Секретар РНБО підкреслив, що жодні "папірці" російських окупантів не мають значення і розповіді про "фашистів" — лише вигадки ворога. Влада обіцяє, що радикалізму до жителів окупації не буде.

Українцям, що живуть на тимчасово окупованих територіях, не варто боятись вигаданих Росією "фашистів". Головне їхнє завдання — зберегти своє життя. Про це в ефірі телемарафону 5 жовтня заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Вони нам точно будуть потрібні для розбудови території, яка сьогодні окупована", — зазначив він.

Зі слів чиновника, будь-які "документи" російських окупантів не мають ніякого значення, а найвища цінність — це життя людини.

"Навіть якщо людина візьме ту чи іншу цидулку, ми потім будемо розбиратися, за яких обставин і для чого", — підкреслив Данілов.

Секретар РНБО завірив, що ніякого радикалізму щодо громадян-мешканців ТОТ не буде.

"Як дехто починає їх лякати, що зараз прийдуть якісь там "фашисти", яких вони собі вигадали, і будуть з вами розбиратися. Ми повернемо всі ці землі, і всі вони будуть в нас дома", — додав він.

Нагадаємо, 26 вересня мер Мелітополя Іван Федоров проінформував, що ЗС РФ проводять масову мобілізацію на Запоріжжі. З його слів, на всіх підприємствах є військовий облік і окупанти змушують місцевих підписувати контракти. Такі "центрі набору" працюють у щонайменше шести населених пунктах.

29 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Росія планує з 1 жовтня офіційно розпочати осінній призов на захоплених територіях. Чиновник дав місцевим мешканцям кілька порад та закликав спалити ворожий "військкомат", надавши його адресу.