Жителів Маріуполя можуть мобілізувати з 1 жовтня: радник мера дав поради українцям

За словами Петра Андрющенка, незважаючи на обіцянки президента РФ, призовники також опиняються на передовій. У зв'язку з цим українці на захоплених територіях у небезпеці.

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Російська Федерація з 1 жовтня збирається офіційно розпочати осінній призов, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 29 вересня.

За його словами, повістки планують видавати всім чоловікам на захоплених територіях, які отримали російське громадянство. Почнеться це вже з неділі, коли в РФ і стартує осінній призов.

"Не дивлячись на брехню Путіна, вже доведений факт, що призовники теж опиняються на передовій", — ідеться в повідомленні.

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Окремо Петро Андрющенко нагадав жителям Маріуполя правила, які змогли б зберегти їм життя. Варто запам'ятати таке:

Дорога на виїзд працює. Україна та країни-партнери чекатимуть на всіх, кому вдасться вибратися із захопленої території. Крім того, з Європейського Союзу не депортуватимуть назад в Україну для мобілізації.

"Краще ви не будете служити в українській армії, ніж воювати проти своїх сусідів і друзів в окупації", — заявив Петро Андрющенко.

Також було заявлено, що військкомат окупантів не має поки що доступу до нормальної інтернет-бази призовників Маріуполя, тож якщо є можливість — можна спалити військкомат. Це значно сповільнить призов.

"Військкомат окупаційного корпусу розташований по вул. Громовій, де і був раніше український. Сильно вечорами не охороняється. Можете вважати це закликом", — продовжив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що в ЦНС розповіли, що робити тим, кого призвали до ЗС РФ в окупації. Росіяни порушують Міжнародне гуманітарне право, призиваючи на службу в армію ЗС РФ українців. У підпіллі закликали здаватися в полон тих, кого примусово мобілізували в армію ворога.