"Зброя закінчиться за 1,5 місяці": в Раді розповіли, що буде, якщо США не ухвалять нову допомогу

Україна щомісяця витрачає кілька мільярдів доларів на озброєння, а в Білому домі залишилось лише $5 млрд, призначених на придбання зброї для Сил оборони.

У Верховній Раді України припускають, що якщо в США не проголосують за новий пакет військової допомоги Україні, то буде дефіцит зброї в українських захисників. Про заявила голова тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану Олександра Устінова.

"Я можу зараз сказати, якщо не буде проголосоване додаткове виділення коштів для України, то зброя в нас закінчиться через місяць — півтора. У нас залишилось $5 млрд виключно на зброю, які є в Білого дому", — сказала вона.

Олександра Устінова зазначила, що Україна працює за декількома програмами, за якими їй надається зброя.

"Ці $5 млрд – це виключно, щоб забрати те, що вже є у стоках на території США і поставити в Україну. Але за ці гроші неможливо купити щось у наших закордонних партнерів і прислати нам", – пояснила народна депутатка.

Вона зауважила, що Україна витрачає 3 млрд доларів на зброю на місяць і питань до логістики постачання зброї немає.

Нагадаємо, що у США не затвердили нову підтримку для України. Американські законодавці схвалили тимчасове фінансування уряду США на 45 днів.

Раніше повідомлялося, що підтримка України з боку республіканців у нижній палаті Конгресу зменшується навіть серед тих, хто раніше дуже активно підтримував Київ.