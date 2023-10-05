Проігнорував повістку через хронічний енурез: в Україні засудили хворого призовника

Чоловік успішно пройшов медичний огляд у військкоматі, однак за повісткою в ТЦК не з’явився. Як з’ясувалося, він не очікував, що буде визнаний придатним до служби.

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області засудив українця за ухилення від призову в період мобілізації. Деталі відомі з вироку від 25 вересня, оприлюдненого в держреєстрі.

Військовозобов'язаний чоловік, ім’я якого приховане в документі, 17 січня прийшов у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби.

Того ж дня призовник отримав повістку, згідно з якою вже 18 січня мав з’явитись у військкоматі. Однак у назначену дату українець в ТЦК так і не завітав.

Пізніше він пояснив, що проживає з мамою та з дитинства страждає на хронічний енурез. Чоловік не мав документів, які підтвердили б цю хворобу, але був переконаний, що її діагностують лікарі ВЛК. Визнання його придатності стало для українця несподіванкою.

"На вказану дату він не з’явився, оскільки злякався, що його попри хворобу відправлять воювати на передову, де він не зможе контролювати її", — зазначили в суді.

Підсудний розкаявся, пообіцяв "стати на шлях виправлення" та попросив суворо не карати. Врешті решт його визнали винним, але покарали громадськими роботами — на 240 годин.

Енурез — це неусвідомлений акт сечовипускання, не зумовлений порушенням анатомії сечових органів. Найчастіше він стається уві сні, нерідко зустрічається у дітей різного віку.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало пояснила, яким чином працівники ТЦК можуть за законом вручати громадянам повістки. Зокрема, юристка відповіла, чи є законним сповіщення українців у публічних місцях.

Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, чи будуть з 1 жовтня мобілізовувати жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Спеціалістки цих галузей будуть зобов’язані встати на військовий облік, тож їм зможуть вручати повістки.